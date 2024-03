Nejlepší je Oppenheimer. Má i nejlepší režii, střih, hudbu a mužský herecký výkon, mimo jiné. Američtí akademici, kteří mu dali v noci na pondělí sedm Oscarů, měli jasno. Na rozdíl od akademiků českých, kteří ze stavovské povinnosti vyhlásili o den dříve nejlepším filmem Bratry (jež vyslali rovněž na Oscary), další hlavní ceny ale dali jiným. Typický kličkovací manévr, který už trochu nudí.

Vítězná herecká čtveřice: Robert Downey ml., Da'Vine Joy Randolphová, Emma Stoneová a Cillian Murphy. | Foto: Profimedia

Oscarová show se letos nesla na vlně podpory, přijatelné korektnosti i noblesy. Byla neokázalá, ale důstojná, plná emocí a barev. Jedna z nejlepších za poslední roky. Nikdo nikomu necpal pravidla o zastoupení menšin či handicapovaných (i když zůstávají v regulích), přitom spokojeni byli až na výjimky zjevně všichni a zaslouženě - umělci různých barev pleti i orientace. Ba i protesty před dějištěm Oscarů, vyzývající k míru v Izraeli, organizátoři zvládli.

Podívejte se, kteří herci a filmaři ovládli letošní Oscary:

Emotivní úvod obstarali představitelé hollywoodských „neviditelných“ profesí – maskéři, vlásenkářky a různí technici, čili hosté, které akademici běžně na pódium nezvou. Tentokrát byl ale důvod. Při stávce scenáristů a herců to byli loni právě oni, kteří své slavnější kolegy od filmu podpořili. A tak jim v neděli v noci vzdali hold pro změnu ti druzí. Hezký a vstřícný krok. Navíc vtipný. „To jen abyste věděli, že Hollywood není jen bandou botoxově upravených a zdrogovaných hvězd, ale že ho tvoří zástupy dělníků, které nikdo na plátně nevidí,“ poznamenal bez skrupulí moderátor.

Brutální Kimmel

Oč decentnější a vděčnější byli akademici, o to nekorektnější byl občas humor moderátora Jimmyho Kimmela. O tom si mohou Marek Eben nebo Lucie Výborná nechat leda zdát. Za poznámky ohledně „chození s mámou“ nebo „hranatém údu“ v kapse by našinci moderátory Českých lvů nejspíš hnali. Organizátoři i přecitlivělí hejtři na sítích.

Zdroj: Youtube

Kimmel nešetřil nikoho. A to přesto, že o něm na sítích Donald Trump utrousil: „Zbavte se ho!“

„Teď tleskáte, ale hlasy jste jim nedali, co?“ obul se bez milosti do akademiků za to, že vypustili z nominací mimo jiné hlavní ženské duo Barbie - Margot Robbie a Gretu Gerwigovou. Pro zábavnou a nápaditou kulturní výpověď prostě ještě pořád nemají američtí akademici ten správný šuplík. A že je už pět minut po dvanácté.

Sedadlo pro borderku

Večer svižně ubíhal, střídaly se dojemné i veselé chvíle, taneční i hudební čísla bavila. Ať to byl rozkošný song Ryana Goslinga I'm just Ken nebo dojemná What Was I Made For od dua Billie Eilish a jejího bratra Finnease.

Billie Eilish s bratrem a jejich vítězná píseň z Barbie.Zdroj: Profimedia

Došlo na poctu kaskadérům i matkám (které zdravili na dálku britští tvůrci, 10. března byl na ostrově Den matek).

Spokojeni mohli být i zastánci zvířecích mazlíčků a jejich práv - psí hrdina z Anatomie pádu, border kolie Messi, měl na večeru vyhrazenou sedačku a vydržel na ní po celý tříhodinový ceremoniál. Klobouk dolů!

Do programu se vešly milé hříčky i informace o novinkách. Třeba že letošní ročník byl první, kdy se o nejlepší film ucházely tři zahraničí filmy. Že mají celebrity smysl pro humor, dokázalo hned několik známých tváří. Nahý John Cena krytý pouhou obálkou s výsledkem ukázal, že i takhle se dají předávat ceny za kostýmy. Pobavili vysoký Arnold Schwarzenegger a maličký Danny de Vito, kteří připomněli svou komedii Dvojčata z roku 1988 a také fakt, že na jejich výškách se za ta léta pranic nezměnilo…

Vyhrává jen jeden

Byl to zkrátka příkladně vybalancovaný ceremoniál tak jako v dobrém filmu - mezi sebeironií i vážnými chvílemi. Vešel se do nich i důstojný a nevtíravý hold Ukrajině bojující za svou svobodu, jenž měl podobu ceny za nejlepší celovečerní dokument 20 dní v Mariupolu. Jeho tvůrci nemluvili dlouho, ale přesto hosty večera dojali a v očích některých (třeba herečky Sandry Hüllerové) se objevily slzy.

Udílení cen gradovalo – zejména díky pohotovému Kimmelovi, finále bylo efektní. Příchod Al Pacina, jenž měl vyhlásit nejlepší film, rámoval soundtrack z jeho filmu Kmotr a aplaus vestoje nebral konce. Málokoho v sále asi překvapilo, že obálka skrývala jméno: Oppenheimer.

Barvy večera byly pestré. Zasloužila se o to jednak Barbie se svou růžovou, jednak živelné hudební a taneční číslo členů indiánského kmene Osedžů, kteří přivezli na scénu bubny a rituální tanec. Vzhledem k tomu, že film Martina Scorseseho Zabijáci rozkvetlého měsíce o vraždách jejich předků nominace neproměnil, byla to vlastně jediná forma ocenění jeho zásadního tématu.

Zdroj: Youtube

Škoda, cenu by si tenhle drsný biják o kořistnickém chování bílých Američanů v Oklahomě 20. let zasloužil. Stejně jako zmiňovaná Sandra Hüllerová, která loni zářila hned ve dvou snímcích (Anatomie pádu a Zóna zájmu). Byl to ale silný filmový rok a štěstí přálo Oppenheimerovi a Chudáčkům. Minimálně ten první si hlavní Oscary bez debat zasloužil. Vyhrát může zkrátka jen jeden.