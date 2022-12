Verneovi hrdinové odjakživa stranili pokroku a lidskosti. Podivuhodné vynálezy a stroje tu byly ve službách člověka a jeho humanistickým ideálům. Svými napínavými příběhy, které kolem nich uměl vybudovat, i jemným ponaučením lákal filmaře od počátků kinematografie.

Koneckonců, na motivy jeho románu vznikla i slavná Cesta na Měsíc, kterou natočil Georges Mélies. Okouzlil i Karla Zemana.

Psal se rok 1966, když se zlínský filmař po světovém úspěchu Vynálezu zkázy (a Baronu Prášilovi a Bláznově kronice) ke své literární múze vrátil. Přepracoval verneovku Dva roky prázdnin, z hrdinů udělal pražské kluky a originální kombinaci hraného a animovaného filmu založil na původních ilustracích ke spisovatelovým románům.

Inspiraci našel v dobových obrazech a reklamě konce minulého století a stejně jako předchozí filmy zaplnil příběh množstvím triků, vynálezů a osobitým humorem. Na scénáři s ním pracoval Radovan Krátký, klíčem k vyprávění byla hravost. O tu si bláznivá klučičí „plavba“ mezi oblaky vysloveně říkala.

Jako v ráji

Dobrodružství se neodehrávalo jen na plátně. Stejné zažívali dětští herci, které si Zeman do filmu vybral. „Byla to úžasná příležitost ponořit se do světa fantazie - Julese Verna i Karla Zemana. Když jsme netočili, poflakovali jsme se po ateliérech na Kudlově a šmejdili po dalších rekvizitách a loutkách ze Zemanových starších filmů,“ vzpomíná Michal Pospíšil, jenž hrál jednoho z dětských hrdinů. „Pan režisér mě fascinoval. Byl hodný a zároveň se těšil velké autoritě. Jeho perfekcionismus byl nevídaný, měl scénáře rozkreslené do největších detailů, hotová umělecká díla.“

Každý den byl pro dětské herce objevem. „Vybavuju si ten úžas, kdy jsme točili jen před jakousi stěnou, načež při projekci denních prací jsme se najednou viděli někde na nebi, mezi ptáky a jinými vznášedly. Zažili jsme na tu dobu i těžkou exotiku. Italský koproducent filmu Carlo Ponti žádal, aby se natáčelo v reálu u moře, takže nás odvezli do Itálie – což byla pro nás neuvěřitelná výprava. Byli jsme na malém ostrůvku naproti Ischii, běhali uličkami, trhali zralé citrony v zahradách a připadali si jako v ráji,“ říká Pospíšil.

Díky Zemanovu filmu si prý navíc potvrdil touhu být filmařem. Vystudoval FAMU a přesídlil do Francie, pohyboval se ale spíše v oblasti dokumentu a reklamy. Později v diplomatických službách uspořádal Karlu Zemanovi důstojnou přehlídku na festivalu v La Rochelle.

„Ten film je pro mě jedna z nejkrásnějších vzpomínek. Navíc podle mě nestárne, stejně jako jiné Zemanovy filmy. Potkal jsem se s nedávno s rodinou, jejichž dětem bylo osmnáct a devatenáct, líčili mi nadšeně své dojmy, citovali zpaměti dialogy a hlášky. Ukradená vzducholoď je pro ně kultovní film,“ podotýká s radostí Pospíšil, jenž má dnes na síti jediný status: spokojený rentiér. Dokonalá tečka za kariérou, jež začala v koši filmové vzducholodi.

Tleskal mu i Burton

Dobrodružství pěti pražských kluků se mělo stát první částí pětidílného cyklu filmů pro mládež nazvaného Tajuplný svět Julese Vernea, Karel Zeman jej ale nedokončil. Ukradená vzducholoď žila nicméně i tak svým intenzívním, kolorovaným životem. Uspěla na festivalech v Teheránu, Rimini, Sorentu a Addis Abebě, obletěla svět. V době svého vzniku byla prodána do sedmi desítek zemí.

V listopadu měl film premiéru ve vybraných kinech, byla by ale věčná škoda nechat ho nyní v restaurovaném kabátě jen tak v šuplíku. Muzeum Karla Zemana spustilo proto crowdfundingovou kampaň na podporu jeho distribuce, ideální příležitost pro fanoušky, jak ji podpořit. Fantastické příběhy muže, jenž navzdory neradostnému dětství dokázal těšit miliony diváků a jehož nápadům tleskají dodnes Terry Gilliam či Tim Burton, si to zaslouží.