Ulička přízraků. Del Toro vtáhne diváky do svého nejtemnějšího filmu

Mezi přízraky. Tam se vydal ve svém posledním filmu vizionářský vypravěč Guillermo del Toro. Jeho aktuální snímek se jmenuje Ulička přízraků a v kinech ho uvidíme už za týden. Del Toro, který rád experimentuje, se tentokrát vypravil do světa filmu noir. Film se přesouvá ze zákulisí potulného cirkusu 30. let minulého století, říše děsu a zázraků, do síní překypujících bohatstvím, mocí, ale i zradou. V jeho středu totiž sledujeme muže, který zaprodal duši umění podvodu.

Bradley Cooper | Foto: Bioscop