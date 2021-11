Smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřela herečka Jana Altmannová

ČTK





Ve věku 77 let zemřela v sobotu herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. ČTK to za její rodinu sdělila Zuzana Mattlachová. Ve filmech a televizi se Altmannová objevovala především v menších rolích, hrála často v pohádkách, kde se uplatnil její typický účes s vlasy vyčesanými do drdůlku. Věnovala se také ve velké míře loutkovému divadlu, které vystudovala na pražské DAMU. Na škole také desítky let učila.

Herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmanová | Foto: ČTK