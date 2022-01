Herectví ho zcela neuspokojovalo, po vzoru francouzské nové vlny se nejprve věnoval filmu jako kritik, později se stal režisérem. Prosadil se filmem Poslední představení (1971), kam obsadil tehdy ještě neznámého Jeffa Bridgese. Snímek dostal osm nominací na Oscary, dvě za vedlejší herecké role proměnil.

Ještě úspěšnější se stal jeho následující film Papírový měsíc o neobvyklé podvodnické dvojici, muži a devítileté dívence. Hráli je Ryan O´Neal a jeho malá dcera Tatum O´Nealová, které výkon vynesl Oscara pro nejmladší herečku. Na kontě má také snímky A všichni se smáli s Audrey Hepburnovou a Maska, kam obsadil zpěvačku Cher.

V druhé půli 90. let točil spíše televizní projekty, občas si stoupl před kameru i jako herec. Objevil se například v roli psychoterapeuta Elliota Kupferberga v seriálu Sopranovi. Propůjčil hlas diskžokeji ve filmu Quentina Tarantina Kill Bill. Jeho posledním filmem byla komedie z roku 2014 Je prostě báječná. Jako herec se objevil naposledy před dvěma lety v hororu To kapitola 2 v malé roli režiséra.

My heart is broken - my dear friend Peter is no longer with us in the physical form. I loved him and will miss him. What a wonderful artist. He’s left us with the gift of his incredible films and his insights on the filmmakers he so admired. I love you Peter. pic.twitter.com/6L1jWAGBOK