Jak píše americký časopis Variety, Ruthie zemřela ve spánku ve svém bytě v nadaci Motion Picture and Television Fund v Kalifornii. Při oslavě svých posledních narozenin se svěřila se skromným přáním: "Bavit se. A pamatovat si všechno dobré, co v mém životě bylo."

Byla jednou z prvních tří žen, jež byly v 50. letech přizvány do Mezinárodní unie fotografů. Roku 2000 byla jako letitá pracovnice slavného studia jmenována tzv. Disneyho legendou, prestižním oceněním, které se udílí za mimořádný přínos filmové společnosti.

U Walta Disneyho zůstala Tompson čtyři dlouhé dekády. Podílela se na filmech Pinocchio, Fantazie, Dumbo, Šípková Růženka, Mary Poppins či Robin Hood. Do důchodu odešla v roce 1975.

Měla dvě životní vášně - disneyovky a losangeleský basebalový klub Dodgers. Ruthie Tompson, jež patřila k legendám Walt Disney Studia, zemřela v úctyhodném věku 111 let. Svou kariéru začala u Walta Disneyho v 18 letech, kdy jí nabídl práci kreslířky ve svém studiu. Ocitla se tak u zrodu jedné z nejslavnějších disneyovek v jejich první zlaté éře, Sněhurka a sedm trpaslíků.

