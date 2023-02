Všichni jsou vyděšení, přepracovaní, podráždění, nemohou spát a konec korejské války je v nedohlednu. Ale i za takových okolností se dá dělat legrace. Dokázal to televizní seriál M.A.S.H. (někdy též jako M*A*S*H), který pojednával o každodenním životě lékařů a zdravotních sester v jedné mobilní armádní chirurgické nemocnici.

Zdroj: Youtube

První díl seriálu inspirovaného knihou Richarda Hookera a stejnojmenným filmem Roberta Altmana z roku 1970 odvysílali v televizi CBS 17. září 1972. Start se ovšem příliš nepovedl. Už po první epizodě se mluvilo o tom, že seriál brzy skončí, a časopis Time ho dokonce označil za největší zklamání sezony. Ke konci první série už ale šla čísla nahoru.

Následně se z díla stal fenomén a poslední epizodu (16. díl 11. série) nazvanou Nashledanou, sbohem a amen sledovalo 28. února roku 1983 jednapadesát milionů amerických domácností. Tím se stala druhým nejsledovanějším televizním pořadem v historii USA, hned po přenosu z přistání na Měsíci.

Gary Burghoff (Radar), Alan Alda (Hawkeye) a Loretta Switová (Margaret Houlihanová) při natáčení v roce 1976Zdroj: Wikimedia Commons, CBS Television, volné dílo

Sukničkář Hawkeye

Seriál M.A.S.H. se točí kolem postavy sukničkáře a vtipálka Hawkeyeho. „Potřebovali jsme atraktivního, vtipného chlapa. Hlavního hrdinu, který by táhl celou show," řekl dříve dnes už zesnulý producent a spolutvůrce pořadu Gene Reynolds pro časopis The New Yorker. Hlavního protagonistu nakonec našli v charismatickém Alanu Aldovi.

KVÍZ: Červený trpaslík slaví 35 let. Vzpomenete si ještě na slavné hlášky?

S tím, že jeho klient má o roli zájem, přitom hercův agent oslovil producenta seriálu Burta Metcalfea jen necelé čtyři týdny před začátkem natáčení. Možná navíc tak trochu bez Aldova vědomí. Ten byl totiž tou dobou v New Yorku oblíbeným divadelním hercem a představa, že by se měl na delší dobu uvázat v seriálu, ho nijak nelákala. Nakonec si ale přečetl scénář a roli nadšeně přijal.

Hawkeye se pak stal jednou z nejslavnějších postav televizní historie. Seriál herci zajistil šest Zlatých glóbů a dvě ceny Emmy za režii (některé epizody sám Alda režíroval) a herecký výkon.

Půlminutový polibek, Zátopek a další zajímavosti



• Polibek, který dá v poslední epizodě Hawkeye Margaret Houlihanové trval přes půl minuty. Kdosi spočítal, že stálo-li 30 vteřin reklamy 450 tisíc dolarů, pak měl polibek hodnotu 522 tisíc dolarů.

• Hawkeye Pierce je jedinou postavou, která se objevila ve všech epizodách seriálu.

• Alan Alda měl ve smlouvě podmínku, že se v každém díle zúčastní alespoň jedné scény z operačního sálu.

• Herec Jamie Farr (Klinger) se přestal v seriálu převlékat za ženu na vlastní žádost. Nechtěl, aby se za něj jeho děti styděly.

• Slovo mash je lidové pojmenování pro někoho, kdo žil v bažinách. Bažinou nazvali svůj vojenský stan i Hawkeye Pierce a Trapper.

• V 11. dílu šesté série se objeví záběry z olympiády v Helsinkách a na nich Emil Zátopek.

Co je s herci z M.A.S.H. dnes?

Alan Alda (Hawkeye Pierce)

Herec nedávno oslavil 87. narozeniny. Patří k nemnoha hollywoodským hvězdám, jejichž manželství vydrželo desítky let. Od roku 1957 je ženatý s klarinetistkou Arlene Weissovou (Aldovou).

Wayne Rogers (Trapper)

Zemřel na komplikace po zápalu plic na Silvestra roku 2015, bylo mu 82 let.

Mike Farrell (B. J. Hunnicutt)

Herec, kterému je 84 let, se ještě v roce 2019 objevil v seriálu Námořní vyšetřovací služba.

McLean Stevenson (plukovník Henry Blake)

Zemřel na infarkt 15. února 1996 v 68 letech.

Harry Morgan (plukovník Sherman Potter)

Dožil se vysokého věku 96 let. Zemřel na zápal plic v roce 2011.

Loretta Switová (major Margaret Houlihanová zvaná Šťabajzna)

Navrhuje vlastní šperky, vytváří akvarelové malby a napsala knihu o vyšívání. Je jí 85 let.

Larry Linville (major Frank Burns zvaný Kuní ksicht)

Dožil se pouhých 60 let, zemřel na zápal plic po operaci rakoviny v roce 2000.

David Ogden Stiers (major Charles Emerson Winchester III.)

Zemřel před pěti roky na rakovinu močového měchýře ve věku 75 let.

Jamie Farr (desátník Max Klinger)

Herec pořádá každý rok v rodném Toledu v Ohiu (kde po něm dokonce pojmenovali park) charitativní golfové turnaje. Je mu 88 let.

William Christopher (otec Mulcahy)

Zemřel po těžké nemoci přesně rok po svém kolegovi ze seriálu Waynu Rogersovi na Silvestra 2016. Bylo mu 84 let.

Gary Burghoff (desátník Walter O’Reilly zvaný Radar)

Herci je 79 let, věnuje se hudbě a malování. Je autorem několika patentů pro rybáře a knihy To M*A*S*H and Back.