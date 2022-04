Nová epizoda nese název „The Sound of Bleeding Gums“ (Zvuk Krvavých dásní) a zaměřuje se na Lízu Simpsonovou, která zjistí, že její oblíbený hudebník, zesunlý saxofonista Bleeding Gums Murphy (v české verzi Murphy Krvavá dáseň), kterého tvůrci seriálu pohřbili v šesté sérii, má hluchého syna, který potřebuje kochleární implantát. Líza, typicky posedlá touhou zachraňovat druhé, se v průběhu dílu snaží synovi svého vzoru, Monku Murphymu, pomoct.

Zdroj: Youtube

Děj epizody je volně založen na životě Loni Steele Sosthandové, její hlavní autorky. Epizoda pro ni byla osobní, její bratr je totiž nedoslýchavý a její rodina miluje jazzovou hudbu. „Mít jen o rok staršího bratra, který se narodil neslyšící, opravdu formovalo to, kým jsem jako člověk. Takže je to příběh blízký nejen mému srdci, ale i mé identitě.V epizodě je mnoho autobiografických témat týkajících se napětí mezi láskou k hudbě a neslyšícími blízkými,“ řekla CNN.

A kdo je tedy tím neslyšícím hercem, který namluvil postavu Monka Murphyho? Jde o Johna Autryho II, který se již v minulosti objevil v mnoha seriálech, například Glee nebo Taková nenormální rodinka. Ve svém prohlášení označil tuto svou novou roli za „životní zlom“. „Je to o tom, jak se neslyšící a slyšící postavy sbližují. Je to součást naší historie,“ řekl.

Pela primeira vez na história, The Simpsons lançará um episódio com dubladores surdos e com uso da língua de sinais americana (ASL).