Moderuje oblíbený pořad Peče celá země, hraje v divadle, rád se postaví i před kameru, přičemž jeho nejznámější rolí je Radek Převrátil z filmu Sněženky a machři. Nejnověji se Václav Kopta podepsal pod písňové texty k muzikálu Troja, který bude mít premiéru 1. února v pražském Divadle Broadway.

Moderátor, herec, textař a hudebník Václav Kopta | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jak jste na to šel? Jde o vaše oblíbené téma?

Příběh Tróji známe od školních let, každý si z něj vybaví aspoň něco. Vyskytuje se v něm spousta postav – Paris, Helena, Meneláos, Odysseus, Achilles, Agamemnón a mnohé další, samotný děj je docela komplikovaný. Takže jsem si musel dávat mnohem větší pozor, než kdybych psal příběh ze současnosti. A když jsem si nebyl s nějakou věcí či situací jistý, což bylo vlastně docela často, obrátil jsem se na „strýčka Googla“, abych si doplnil vzdělání.

Někdo vás v tomto směru i korigoval?

Ani ne, byl jsem sám sobě dramaturgem, což bylo docela náročné, protože jsem musel dbát na sjednocení jazyka mluveného slova, neboli činoherních pasáží, s mými písňovými texty, aby nepůsobily jako z jiné opery. Aby do sebe všechno zapadlo a aby divák, který přijde, měl pocit kompaktního, jednotného díla.

Strávil jste na tom rok práce…

V podstatě jo, i když největší vrchol celého zmatku nastal loni v létě, když jsem byl na dovolené v Chorvatsku. Díky slušnému pokrytí signálu jsem tam byl bombardován režisérem, abych něco doplnil, dopsal, udělal… No, bylo to hodně složité, protože na hudbě k muzikálu Troja se podílelo více skladatelů. Kdyby byl jen jeden, komunikace je pochopitelně snazší. A navíc jsem psal všechny texty až na hudbu. Většinou, když pracuju s Petrem Maláskem na našich vlastních projektech, je postup opačný. V tomto případě jsem byl velice přísně limitován notami, což není úplně sranda.

Takže je to pro vás ta složitější varianta?

Asi ano. Ale zase díky producentovi, v tomto případě Oldovi Lichtenbergovi, který sází na to, aby měly písničky silné refrény, aby šlo o potenciální hity, byla práce v něčem lepší. Nebylo prvotním zájmem dělat nějaké příliš vysoké umění, na to nejsou diváci v Divadle Broadway zvyklí. My jim chceme umožnit, aby se uvolnili, užili se dvouhodinový příběh se silnými nosnými melodiemi. A pokud si některou po odchodu z divadla uchovají v hlavě, je to ten sen, o který nám společně jde.

Už jste mluvil o tom, že autorů hudby je víc. Nevyděsilo vás to trošku v první chvíli?

Záleží to na postavě hudebního producenta, kterým je Marcus Tran. Ten ručí za sjednocení zvukového kabátu celého díla. Marcus je velice šikovný chlapec, moderní, umí všechna ta hejblata, počítačovou chemii, takže si myslím, že divák ve finále vůbec nebude řešit, kdo kterou melodii napsal. Mimochodem, dalšími autory hudby jsou Zdeněk Hrubý, Bohouš Josef, Michal Penk, David Deyl a Reinhard Mey.

Mezi účinkujícími je i vaše dcera Jana. Je to vaše první divadelní spolupráce?

Divadelní určitě ano. Teprve nedávno absolvovala na konzervatoři. Jsem smířený s tím, že se po premiéře rozezvučí mediální, zejména bulvární zvony nad tím, že má stejné příjmení jako já. Na druhou stranu, kdybych byl třeba z truhlářské rodiny, mám v dnešní době dobře zavedenou truhlářskou dílnu a vůbec se nebudu divit, že se moje potomstvo také zabývá dřevem. Já jsem se holt narodil v rodině, kde byl tatínek textař, takže píšu taky. A nikdo mi nevyčítá, že jsem protekční spratek. Navíc herečka je i moje žena, takže dceřina volba byla poměrně jasná. Stejně jako všichni ostatní absolvovala konkurz a pozor - pan producent je velice přísný. Tady se na kamarajčovty nehraje. Kdyby neměla co předvést, tak ji sem nevezmou.

Dáte si teď od psaní textů oddych?

Vůbec ne, momentálně píšu zase další věc. Zažil jsem dlouhé roky, kdy o mě nebylo příliš mediálního zájmu. Než jsem se takovým šátravým způsobem vrátil do showbyznysu a lidé se mě všimli, byl jsem čistě textař, dělal jsem i reklamní slogany. Takže jsem zvyklý živit se od stolu, stejně tak ale na jevišti a před kamerou. A vůbec se tomu nebráním, protože třeba mi jednoho dne přestane sloužit herecká paměť. V takové chvíli zapnu počítač a budu se zase plně věnovat textařině. Je to dobrá záložní metoda v boji proti Alzheimerovi a dalším civilizačním chorobám.

Herec Václav KoptaZdroj: Deník/Martin Divíšek

A půjde zase o muzikál?

Lépe řečeno o hru se zpěvy, bude to adaptace románu Bestiář. Dělám do ní asi dvanáct písní opět ve spolupráci s Petrem Maláskem.

Už potřetí moderujete oblíbený pořad Peče celá země. Jaké z něj máte pocity, čím je letošní ročník podle vás výjimečný?

Sešla se v něm naprosto bezvadná parta. Alfou omegou tohoto pořadu jsou castingy na soutěžící. Všichni se fakt povedli – byli komunikativní, technicky dokonalí, mazaní, chytří, vtipní, kooperovali mezi sebou. Navíc bylo poznat, že mají nakoukané předchozí řady a že moc dobře vědí, co se po nich chce. Při natáčení jsme zažili i horké chvilky. Když se někomu nedařilo, zvedl ruku a okamžitě u něj byli tři další soutěžící a všichni společně zachraňovali bortící se korpus. Neměl jsem pocit, že by to hráli. Opravdu drželi pohromadě.

Jak zde vnímáte svoji roli moderátora? Nakolik je odlišná od jiných projektů?

Regule té licence jsou obsáhlé. Z podstaty role moderátora ale vyplývá, že je na straně soutěžících, ovšem ne ve smyslu toho, že jim pomáhá nebo radí. Jsme kamarádi, ti, kteří jsou nablízku, když potřebují propojit se zákulisím, když je nějaké neštěstí nebo úraz. Jsme tam od toho, abychom v nich vyvolávali pocit, že mají parťáky, ale nesmí to být moc familiární a košilaté. Nesmíme se pouštět do osobního projevu sympatií. Všichni z nás musí mít pocit, že jsme na jejich straně.

Našel jste si k pečení stejnou vášeň, jakou v pořadu všichni předvádějí?

Nikoliv, to už bych tady neseděl. Byl bych po smrti nebo bych ležel jako těžce nemocný člověk na diabetologii. Při natáčení má hlavní roli cukr a já jako evidovaný prediabetik si na něj musím dávat velký pozor. Peče celá země je pro mě pořad svůdný prostředím, protože soutěžící i všichni lidé v technických složkách to prostě umí. Obyčejný koláč udělají tak, že se vám zatočí hlava. Já se ale musím držet zkrátka. Navíc je evidentní, že televizní pečení znovu nastartovalo vztah k tradici, buduje v lidech pocit rodinné sounáležitosti, což na tom spatřuju jako velice cenné.