Bobule a Vinaři

U seriálu Vinaři si Tereza vybaví především Pálavu, procházky cestami, vinicemi, mezi domky, podvečerní výstup za západem slunce či brzké vstávání.Zdroj: TV Prima

V seriálu Vinaři ztvárnil Bedřicha Pavlíčka, zkušeného vinaře z Křetic. Ještě předtím si střihl ve filmu Bobule postavu jiného vinaře příjmením Michalica. Oba kusy se natáčely převážně ve vinných sklepích na Moravě. „Všude kolem nás teklo víno. Možná i z toho důvodu se můj vztah k vínu ještě prohloubil. Bylo to v době burčáku, což je podoba vína, která je maximálně léčivá. Já tomu alespoň věřím, a proto jsem tento lék užíval, co to šlo,“ zavzpomínal Václav Postránecký v roce 2008 pro Deník. „Pokud játra dovolí, tak usrkávám víno. Dokud mi to pan doktor nezakázal, tak jsem pil úplně všechno, aniž bych cokoliv favorizoval. Měl jsem svá období – od tvrdého alkoholu až po pivo – ale teď na stará kolena mi zůstalo víno, protože je ušlechtilé. Jde o nápoj, který si vynucuje určitý rituál. Pivem se dá opít i z kelímku, což u vína moc nejde,“ prohlásil tehdy kumštýř s úctou k vínu.

