Stane se, že z natáčení nebo z divadelního zájezdu nespěcháte domů?

Samozřejmě, když jsem v danou chvíli třeba čtyři sta kilometrů daleko. Obvykle se ale po práci vracím domů, beru to jako běžné představení. Takže pendluju tam a zpátky – od koní k natáčení nebo hraní divadla a naopak.

Bez koní nedáte ani ránu?

Dá se to tak říct. Když jsme ale v létě hráli Noc na Karlštejně v prostorách zámku Lednice, dva koně jsem si vzal s sebou. Přes den jsem na nich jezdil a večer jsem odehrál představení.

To musí docela náročná logistická akce, ne?

Jen někdy. Obecně vzato pro mě cestování s koňmi náročné není. Prostě je naložím do přívěsného vozíku za auto a hotovo. Pak jde jen o to domluvit pro ně ustájení, dobré místo, aby jim tam bylo dobře stejně jako mně. Koně toho zase tolik nepotřebují.

Kolik jich vlastně máte?

V tuhle chvíli pět. Stádečko mi ale stárne, takže už taky pořád nemůžu všechny koně všude tahat.

Pojďme zavzpomínat třeba na Černé barony…

Natáčeli jsme je na Zelené Hoře, což bylo pěkné a zajímavé místo, i když hodně zdevastované. Po letech, když pořádali výstavu k výročí toho filmu, jsem se tam s radostí vrátil. A když jsem zmiňoval Kameňák – další díly, které už nedělal Zdeněk Troška, se točily v Mělníku. Oblíbil jsem si jej a trávil jsem tam hodně času. Navíc jej mám spojený i s koňmi - každý rok tam jezdíme na den, který je jim zasvěcený. Českou krajinu mám obecně strašně rád - znám ji tedy hlavně z auta, ale i z koňského hřbetu, a to díky tomu, že s kamarády vždycky na začátku léta vyrazíme jako kovbojové na cesty. Vždycky si naplánujeme trasu, vyhlídneme, kde by to mohlo být hezké, a pět dní putujeme odněkud někam.

Kam všude jste se podívali?

Letos jsme byli na západě Čech, jeli jsme směrem od Rozvadova do Chebu. A protože se nám v našem věku už přece jenom nechce spát venku, putujeme od penzionku k penzionku. Vloni to bylo docela exkluzivní - zastavovali jsme na zámcích ve středních Čechách, kde jsme měli známé a mohli jsme tam přespat. Jinak jsme byli i na Moravě – od Šumperka jsme to brali nahoru, jeli jsme i přes Železné hory nebo Žďárské vrchy.

Jak vlastně vypadá váš pracovní den?

Pokud odhlédnu od své herecké profese, věnuju se vlastně pořád koním. Život mají zabezpečený, víceméně se starám o jejich kopyta, o jejich zábavu a kondici. Ale i tak je toho hodně. Časově i fyzicky nejnáročnější je právě úprava deformovaných či problematických kopyt, takzvané strouhání. S kolegyní je provádíme na statku, kde máme kopytní kliniku. Je to pochopitelně velká starost, protože to je trošku nemocnice.

Každoročně s koňmi absolvujete i Memoriál generála Custera…

Ano, je to velká akce, která se uskutečnila už podvacáté. Letos jsme navíc v jejím rámci už potřetí projeli i centrem Prahy - přes Staroměstské náměstí na Pražský hrad. V průvodu, ve dvojstupu, v uniformách, bylo to krásné… Nakonec se ale stejně dočtete, jak týráme koně, že bylo horko a tak dále. Dnes se samozřejmě může každý vyjádřit ke všemu, i když tomu nerozumí. Z mého pohledu je ale pro koně procházka Prahou něčím, co jim dá další rozměr do života. Nemůžou být v ideálním případě zavření „jen“ ve výběhu na pastvině, kde znají každý kámen, každé stéblo trávy, ale vlastně se tam strašně nudí.

Jak jste se vlastně ke koním coby městské dítě dostal?

Pravda, měl jsem k nim hodně daleko. Ale během dospívání mě pod vlivem krásných filmů s Vinnetouem a Old Shatterhandem hluboce zasáhla romantika Divokého západu. Nasměrovalo mě to jak ke koním, tak i ke zbraním, protože to k sobě tak nějak patří. A když mi bylo asi dvacet let, začal jsme si na ně, tedy ty půjčené koně, sedat. Mělo to různé vlny - jezdil jsem častěji, nebo méně častěji, pak jsem s tím na pár let přestal úplně a v roce 1993 zase začal. O pět let později jsme si se ženou Janou koupili našeho prvního koně. Tam to začalo.

Díky vašemu zápřahu si aspoň udržujete kondičku…

To ano, ale zároveň se jím likviduju, protože zmiňované strouhání kopyt je strašně fyzicky náročná činnost, která se odehrává v nepřirozené pozici, trpí při ní ruce, šlachy, vazy… Samozřejmě jízda na koni je zase relax na zádové svaly, má příznivý vliv na celkovou tělesnou kondici, tedy pokud se provádí správně. Taky mě přivedla právě k rekonstrukcím historických bitev, takže jezdím do Hradce Králové, do Chlumce v severních Čechách, do Slavkova u Brna. Memoriál generála Custera, zabitého indiány v bitvě na Little Bighornu, je něco podobného… Pro koně jsou tyhle aktivity hodně přínosné, protože můžou částečně zažít atmosféru někdejší doby - naštěstí s tím rozdílem, že oni, ani jezdci, nemusejí v té které bitvě padnout.

Jezdil jste na koni i před kamerou?

Ano, třeba ve Zdivočelé zemi, pak v nějaké pohádce… Že by ale někdo vyloženě využil mých jezdeckých nebo komunikačních schopností s koněm ve filmu, to ani ne. Ale pokud to vezmu přes ona filmová místa – třeba seriál Šípková Růženka jsme natáčeli v Benešově, kde to bylo taky bezvadné a kam se s koňmi také vracím.

Co seriál Život na zámku?

I na něj mám krásné vzpomínky. Natáčení se odehrávalo u Vidic, na zámku Roztěž. Na zámku Líšno ve Středočeském kraji u Benešova zase vznikala pohádka Slíbená princezna – i tam jsem byl na výletě s koňmi a taky jsme tam hráli divadlo. U Železného Brodu jsme se s Libuškou Šafránkovou potkali při jednom z mých prvních filmů Přijela k nám pouť. Vzpomínám si, že jsem tam jednou přijel na natáčení kole, tenkrát jsem na něm závodně jezdil, takže jsem to pojal jako trénink.

Na začátku jste vzpomněl Kameňák, partnerkou vám v něm byla Jana Paulová. Teď se potkáváte na jevišti Divadla Kalich. Po kolika letech?

Po mnoha. První dialog jsem s ní dělal už v prvním ročníku na konzervatoři. Pak jsme se setkali až v Městských divadlech pražských, kde jsme pod jejich hlavičkou v Divadle Komedie, tehdy ještě Divadle K, hráli Dürrenmattovo Manželství pana Mississippiho. Měli jsme to představení rádi, bylo moc hezké, bohužel se ale uvádělo krátce, protože tamní soubor vlastně po roce od naší premiéry skončil. Převzali ho Michal Dočekal s Janem Nebeským, kteří tam rozjeli vlastní dramaturgickou linku. Janě pak začala éra v Kalichu a já jsem rok po tom získal angažmá ve vinohradském divadle. Znovu jsme se na jevišti potkali až v předcovidové době, kdy jsem byl do Kalichu přizván k nazkoušení inscenace Nikdy není pozdě, v níž se s Janou objevujeme dohromady v šesti rolích. Myslím, že ta hra pro nás byla výborná volba.

Uváděli jste ji na letní scéně Kalichu pod žižkovskou věží, s nástupem podzimu se vrátí zase do kamenného Kalichu. Máte vlastně letní hraní rád?

Má svoje specifika. Nemám rád, když se provozuje v nedivadelních prostorách. A už vůbec ne, když se hraje za světla. Řekněme, že díky zastřešení prostoru se dá docílit šera, a když představení končí, je už regulérní tma, takže je to v pořádku. Ale hrát třeba od pěti odpoledne není nic pro mě. Říkám, že je tím divadlo kouzla zbavené, iluze je pryč.

Co teď natáčíte pro Primu?

Několikadílný seriál, který se zatím jmenuje Polabí, ale možná to nakonec nebude jeho finální název. Bude vyprávět o komunitě lidí na menším městečku, které spojuje profese, jsou to většinou policisté, a jejich rodiny. Zaměří se spíš na jejich soukromý život, ne na řešení kriminálních případů.

Kolik let už vás vlastně slýcháme v pořadu Prostřeno?

Patnáct. Nedávno jsme mimochodem natočili díl, kde jsem vařil i já – myslím, že se ve vysílání objeví někdy v září. Jednou už jsme se s mojí Janou v Prostřenu předvedli, bylo to někdy před třinácti lety. Aby bylo jasno – beru to čistě jako komentátorskou práci. Ve skutečnosti totiž vůbec nevařím, jsem „jen“ vděčný konzument. Ale musím říct, že oba zmiňované díly, co jsme natočili, byly hlavně skvělým setkáním. V prvním případě s některými z kolegů, v tom druhém s lidmi, kteří nemají s naší profesí nic společného, ale v Prostřenu už vařili. Bylo to fajn, užili jsme si to.