Moderátor Václav Žmolík už diváky provedl vinařskými regiony Čech a Moravy. Ve třetím dílu cestování po krajích, kde se daří vinné révě, zavítá na Slovensko. Šestidílná série Krajinou vína po Slovensku z dílny režiséra Jana Těšitele startuje na obrazovkách České televize 6. března.

Václav Žmolík provede Krajinou vína po Slovensku. | Foto: ČT / Radek Miča

V novém pokračování vinařsko-cestopisného cyklu projede štáb České televize slovenské vinařské oblasti od Malých Karpat přes okolí řeky Dunaj až po hranice s Ukrajinou. „Dovolím si tvrdit, že putování po jednotlivých lokacích bylo pro celý štáb v mnohém objevné. Sám za sebe jsem zjistil, že o slovenských vínech a vinařích vím hodně málo. Moc rád jsem se v tomto směru vzdělával,“ říká Žmolík.

Série podle jeho slov představuje odrůdy, které jsou pro navštívené oblasti typické. „Jedná se především o množství špičkových odrůd vín, které byly na Slovensku vyšlechtěny. Jsou naprosto fantastické. Snoubí se s nimi jídla, která jsme měli možnost ochutnat. V podání špičkových kuchařů jsme pojídali vybrané chody i na první pohled obyčejná jídla, jako plněné papriky. Ale ty byly! Něco naprosto úžasného,“ libuje si moderátor.

Pozvánka k návštěvě sousedů

Zároveň doufá, že premiérová série televizního cyklu může být pro diváky inspirací nejen k objevování skvělých vín či netradičních pokrmů, ale i pro vinařskou turistiku, potažmo poznávání kulturních a přírodních krás. „Vím, že Češi jezdí na Slovensko moc rádi. Jenže akorát tak na hory, nebo do termálů. Málokdo zavítá například do Veľkého Krtíše, asi třináct kilometrů severně od maďarských hranic. Co by tam taky kdo dělal? No, přátelé, dal si tam dobré víno,“ usmívá se moderátor.

Nedaleko vinohradů se podle něj nacházejí opravdu lákavé cíle pro cyklisty, pěší i motorizované turisty. „Mezi nevšední místa rozhodně patří zubří obora v pohoří Tribeč či historické sklepy vykopané před staletími na různých místech Slovenska. A oblast Tokaje na jihovýchodě Slovenska! Nemohu si pomoci, ale připomněla mi moravskou Pálavu. Je to také kouzelný, přesně ohraničený kout země,“ doplňuje Václav Žmolík, který i ke třetímu pokračování cyklu Krajinou vína (tentokrát po Slovensku) sepsal knihu.

Natáčení provázela setkání s místními, mnohdy špičkovými vinaři, kteří sbírají zlaté medaile na prestižních světových přehlídkách. „Prostorově tak rozsáhlý cyklus je velmi časově náročný, byli jsme na nohou od svítání do soumraku, ale skoro každý člověk, ať už vinař, historik či místní průvodce a patriot měl pro nás otevřené srdce. Tahle vřelost se pak přenesla i do záběrů před kamerou. Pokud bych měl najít jedno slovo, kterým bych definoval celé natáčení, bude to vstřícnost. Na Slovensku totiž obrovské množství lidí sleduje Českou televizi a mají ji rádi,“ dodává dramaturg ČT Ivo Cicvárek.