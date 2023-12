Tajemství staré bambitky 2 (2022)



Pohádka Tajemství staré bambitky 2Zdroj: se svolením Fairytale Production / Vojtěch Resler, Česká televize

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá, a povolat na pomoc loupežníka Karabu?

„Ano, říkal jsem si, že z principu nemám rád nastavované kaše. Ale když mi režisér Ivo Macharáček nastínil, jak chce se scenáristou Evženem Gogelou pokračování pojmout, pochopil jsem, že to bude naprosto skvělé,“ řekl představitel hlavní role Tomáš Klus. „A vlastně ještě dřív, než jsem si přečetl scénář, jsem Ivovi řekl, že do toho jdu. Chtěl jsem se k Bambitce vrátit, protože je to moje srdeční záležitost. Asi proto, že symbolicky mapuje můj životní vývoj od mladého princátka, které se cpe povidly a moc neví, která bije, po zkušenějšího a moudřejšího krále. Krále vlastního života. Už prostě vím, že v pravé ruce se drží žezlo a v levé vladařské jablko. A že se prostě žezlo s jablkem nesmí zaplést, protože člověk musí přesně vědět, co dělá levá a pravá ruka.“