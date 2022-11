Bambitka jako jasná volba

Nabídku vrátit se k Bambitce přijal s naprostým nadšením písničkář Tomáš Klus, který v prvním dílu pohádky ztvárnil sympatické a kurážné princátko.

Tajemství staré bambitky boduje. Česká pohádka v kinech drtí i Spider-Mana

„Jednak to byl kdysi můj první větší filmový počin, jednak mne jednička opravdu bavila. Mám tu pohádku velmi rád. Představuje pro mě hlavně harmonii, klid a naději. A to nejen tím, jaká je, ale i tím, jak vznikala. Byla taková pohádka v pohádce. Sešla se tam parta lidí, se kterou chce člověk trávit čas,“ uvedl Tomáš Klus.

Krakonoš Švehlík

První svátek vánoční bude patřit pohádce Krakonošovo tajemství, kterou v hlavní roli s Davidem Švehlíkem natočil Peter Bebjak. „Krakonoš Františka Peterky se nedá překonat. K němu můžu jen s obdivem vzhlížet. Kéž se i naší pohádce povede takový úspěch, jaký měly Krkonošské pohádky. Řekl bych ale, že náš Krakonoš je výrazně jiný, a doufám, že díky tomu i divácky přitažlivější, poutavější. V příběhu se vracíme k původní představě o této z legend zrozené postavě. Takže slíbit mohu jisté překvapení,“ řekl ke své úloze David Švehlík.

Že má příběh všechny atributy současné, atraktivní a žánrově rozmanité pohádky, jsou přesvědčeni její tvůrci i herci. „Vánoce a pohádky od sebe nelze oddělit. Patří k tomu, co si lidé vytvořili a přidali k vánočním svátkům. Jsou spolu, jsou doma u jednoho stolu, a kromě toho pak u pohádky sdílejí příběh i emoce, o kterých si mohou povídat. A to je pro atmosféru Vánoc také důležité,“ říká režisér pohádky Peter Bebjak. „Rád si zahraji v pohádce, která je dobře napsaná, má dobré obsazení, výborného režiséra. A tentokrát je tu ještě něco navíc – jsem velký milovník Krkonoš, takže ze spolupráce na pohádce Krakonošovo tajemství jsem měl ještě o něco větší potěšení,“ dodal David Švehlík.

Anděl Páně

Pohádek bude ve vánočním vysílacím schématu České televize několik desítek, chybět nebudou oba díly Anděla Páně, loňská štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu ani oblíbené vánoční klasiky.

A dojde i na tradiční součást předvánočního programu – adventní koncerty České televize. V pořadí již dvaatřicátý ročník zahájí první adventní neděli přímý přenos z Břevnovského kláštera. Stejně jako v předchozích letech bude jedna z nejstarších veřejných sbírek, jež loni překonala čtvrtmiliardovou hranici vybraných peněz, pomáhat čtyřem neziskovým organizacím. Patrony jednotlivých projektů jsou osobnosti České televize – Barbora Kroužková, Lea Surovcová, Stanislav Bartůšek a Daniel Takáč.

A co Silvestr?

Silvestrovský večer bude Poctou Karlu Gottovi. Česká televize odvysílá poslední den v roce záznam koncertu, během něhož se na pódiu sešlo na čtyřicet zpěváků a zpěvaček. Chybět nebudou ani speciální vydání oblíbených pořadů Všechnopárty a Zázraky přírody.

Nový rok odstartuje Zátopek oceněný osmi Českými lvy. „Od počátku jsem si přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem nebo přehnanou úctou k Zátopkovi. A jak jsem ho postupně poznával prostřednictvím všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem přesvědčený, že právě přehnanou úctu by si nepřál. Chtěli jsme udělat Emila i Danus lehkostí. V příběhu, který má humor i emoci. Věřím, že se to povedlo,“ říká režisér David Ondříček.