Tipy z předvánočních kin: Láska nebeská, čokoládové orgie i medvědi

Deset tváří lásky. Tolik se jich vešlo do kultovního snímku Láska nebeská v předvánočním čase, který se po 20 letech vrací do kin, a to v restaurované 4K edici. K vidění byl už na přelomu listopadu a prosince v rámci projektu Tady Vary, teď ho najdete i v dalších sálech, kde kinaři často chystají speciální doprovodný program.

Pražské kino Kavalírka ho kupříkladu promítá v sobotu na akci Film a drink, takže si Lásku nebeskou můžete zpestřit svařákem, nebo bombardinem. Vycházejí i Blu-ray nosiče a DVD, kde bude film k mání ve Full HD.

Láska nebeská - původní český trailer:

Zdroj: Youtube

A ještě pár zajímavostí navrch. Věděli jste, že závěrečná scéna s vítáním hrdinů na letišti se natáčela v reálných kulisách Heathrow, kdy kameramani snímali celý den náhodné cestující? Z materiálu pak byly se svolením dotyčných vybrány ty nejlepší a mezi ně nastřiženy dotáčky s herci Billem Nighym, Colinem Firthem či Hughem Grantem.

Mimochodem, když Hugh Grant zjistil, že má v roli britského premiéra ve svém sídle i sólo taneček, nechtěl o tom ani slyšet. Nehodlá prý váženého politika zesměšňovat. Nakonec se nechal režisérem přesvědčit. A vystřihl takovou taneční kreaci, že je tato scéna ve filmu jednou z nejzábavnějších.

Vtipné chvíle zažili filmaři a herci také u jezírka, v němž skončí Colin Firth a Lúcia Monizová coby jeho hospodyně - když se pokusí vylovit spisovatelův rozfoukaný rukopis. Nádrž byla mělká, a herci proto museli na kolena a předstírat větší hloubku.

Romantický venkovský dům ve Francii, kde se jejich scény točily, vzal krátce nato za své, a to během požárů, které zemi postihly v roce 2003.

Silvestrovská noc, luxusní hotel Palace a požitkářští hosté. To je dějiště nového filmu Romana Polanského nazvaného Hotel Palace, obklopené zimním údolím a gotickou atmosférou.

Končí rok 2000 a obětavý ředitel hotelu se s týmem kuchařů, číšníků a recepčních snaží plnit všechna přání svých hostů a uklidňovat, že nebude konec světa. Ve vzduchu totiž visí Y2K a panují obavy, že úderem půlnoci může dojít k nečekaným výkyvům na účtech vysokých finančníků kvůli zhroucení světových počítačových systémů. Čím dál víc je ale zřejmé, že ve skutečnosti to bude spíš bitva vedená s extravagancí a výstředností hotelových hostů…

Hotel Palace (2023) - trailer:

Zdroj: Youtube

Režisér Roman Polanski, výjimečně s účastí spoluscenáristů (Jerzy Skolimowski a Ewa Piaskowska), si užívá zase trochu jinou jízdu, tradiční silvestrovskou řachandu ale nečekejte. Tahle bude ostrá jako jalapeňos.

Pro rodiny s dětmi jsou tu dvě medvědí podívané. Tu tradičnější nabízejí Norové, jmenuje se prostě Méďovy Vánoce a líčí příběh holčičky Mariann, která zjistí, že plyšový medvídek na vánočním trhu se hýbe! Od té chvíle si nepřeje pod stromeček nic jiného než právě jeho. Méďa má však jiné plány, sní o bohatém majiteli, který ho bude rozmazlovat…

Česká televize si na Štědrý den tradičně připravila novou pohádku:

Docela jiné medvědy a pro nejmenší publikum nabízejí české režisérky Alexandra Májová a Kateřina Karhánková, které vracejí na scénu své huňaté hrdiny Mišku a Nedvěda. Mlsné medvědí příběhy s podtitulem Na pól! nás zavedou na polární festival nanuků i mezi zvířata z různých koutů světa, ochutnáme s nimi bramboráky, sněhovou závěj i švestky.

A hlavně – nenucenou formou tu dětem potvrdí, že kamarádi jsou nade vše a měli bychom se umět s nimi dělit.

Tip Jany Podskalské:

Wonka

Willy Wonka, výstřední podivín s továrnou na tu nejlahodnější čokoládu a s tváří Johnnyho Deppa. Vzpomínáte? Teď ovšem do kin přichází jiný příběh. Ve filmu Wonka je budoucí továrník zatím chlapeckým snílkem, jenž spadne do tenat vydřidušské majitelky prádelny a pustí se do křížku s čoko-kartelem. Tomu totiž nevoní, že Wonkova čokoláda je lepší než ta jejich a nehodlá se vzdát výsadního postavení na trhu.

Film natočil režisér okouzlujícího Paddingtona Paul King a do hlavní role obsadil Timothéa Chalameta (jehož známe mimo jiné z nové adaptace sci-fi Duna). A udělal dobře. Timothée umí prodat svůj talent i klukovský výraz, zpívá, tančí a navrch má krásný úsměv a stylové čokoládové oči.

Film je hravější, nostalgičtější a retro muzikálovější než divoký „Karlík“ Tima Burtona, o to víc mu to ale bude slušet v předvánočních kinech. Užijí si ho děti i dospělí. Nemluvě o tom, že druhou hlavní roli má čokoláda. Bonbon různých chutí, který začíná u šampaňského, pokračuje přes bílé a červené víno a skončí u kouřové whisky, no nekupte to.

Zdroj: Youtube