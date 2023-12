Zdroj: Youtube

Pohádky pro Emu

Prima Max, 25. 12., 20:00

Petr Miller pracuje řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je prý jeho dcera.

Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Ale co když je Ema opravdu jeho dcera a on je její jedinou šancí, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život vzhůru nohama. Navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice. A tak musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku…

Romantická komedie Rudolfa Havlíka s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou v hlavních rolích.