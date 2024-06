Oldřich Vlach (vpravo) rozmlouvá se Zdeňkem Svěrákem ve filmu Vesničko má středisková.Zdroj: se svolením Prima+

„Chlapi, nelejte to pivo z voken! Podívejte se, jak vypadám…“

Tak zní hláška z Menzelovy komedie Vesničko má středisková, s níž vešel do hospody pivem zmáčený rostlinář Kunc v podání Oldřicha Vlacha. Herec, který se narodil 3. července 1941, také patří k typickým představitelům malých, leč nezapomenutelných rolí. Vlach se po studiu na DAMU uchytil v pražském Divadle Na zábradlí, kde strávil 25 let života. Dalších bezmála 20 let pak zůstal věrný Divadlu na Vinohradech.

Na rozdíl od divadla nedostával u filmu tolik prostoru, dokázal ho ale mistrně využít. Důkazem je právě zmíněná role rostlináře. Zahrál si i v mnoha pohádkách, televizních filmech a seriálech, například ve Zdivočelé zemi (1997).