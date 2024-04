Lež na plážiZdroj: se svolením TV Prima

Lež na pláži

Prima, 1. 4., 20.15

Televize Prima pouští 1. dubna na obrazovky nový osmidílný pohodový seriál Lež na pláži. Příběh zavede diváky na chorvatské pláže, kde v jednom místním hotelu pracují tři zajímavé české holky v podání Rozálie Prachařové, Josefíny Prachařové a Sofie Höppnerové. Tyhle tři krásky padnou do oka třem klukům, co utíkají před mafiánským bossem. Radek Melša, Daniel Kadlec a Filip Červenka musí rychle zmizet ze země, vezmou starou dodávku a prchají za hranice. Po hodinách jízdy zastaví u hotelu, kde pracují tři kamarádky – Jarmila, Adéla a Hanka – a ty za malé zdržení určitě stojí. „Jsem moc ráda, že jsme šly do natáčení se sestrou. Jsem na ni pyšná. Rodiče se možná podívají. Víte, my se na sebe cíleně nekoukáme. Televize není zapnutá pokaždé, když v ní někdo z rodiny hraje,“ řekla Rozálie, dcera Lindy Rybové a Davida Prachaře.