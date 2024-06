Kung-fu trochu jinak. Film Velmistr není jen o slavném Ip Manovi

Kung-fu a romance. Že to nejde dohromady? Pro hongkongského filmaře Kar-wai Wonga to neplatí. Podobně jako některé jeho postavy zkouší nemožné a zdánlivě neslučitelné světy ho baví rafinovaně propojovat. Dokazuje to kupříkladu v posledním filmu Velmistr, v němž vzdává hold čínské bojové škole, jež uhranula i slavného Bruce Leeho. S notným zpožděním teď Velmistr vstoupil i do českých kin.

Gong Er (Ziyi Zhang) se v boji vyrovná kdejakému muži. Pohání ji pomsta. | Foto: se svolením Film Europe