V několika českých městech uvedl známý zápasník Karlos Vémola v předpremiéře nový film Karlos, který nyní běží v kinech. Patřily k nim i České Budějovice, kde se v přízemí IGY centra konala autogramiáda a promítání v kině CineStar, které je součástí obchodního centra.

Autogramiáda Karlose Vémoly v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Při autogramiádě s fanoušky v Českých Budějovicích se Vémola svěřil s neobvyklou příhodou z Plzně, kde byl den předtím. Uvedl to poznámkou, že je na jednom webu sice film málo hodnocen, ale přitom to musejí být lidé, kteří nemohli film ještě ani vidět, když se nepromítá. A připojil, že mu různí hateři (ti, kteří mají slovní útoky na internetu, až provokativní) nevadí. V Plzni pro předpremiéru velmi rychle vyprodal jeden sál, a tak se ještě jeden další sál přidával. I ten se vyprodal rychle.

Podle Karlose Vémoly došlo k tomu, že někdo koupil 50 lístků, ale sedadla zůstala volná. „Asi nějaký váš hater,“ měli to komentovat organizátoři akce. Prý to mohlo být proto, aby se ukázalo, že o Karlose Vémolu není zájem. Jenže známý bijec si z toho nic nedělal. V Českých Budějovicích prohlásil, že pořadatelům to bylo jedno, protože lístky prodali. A Karlos Vémola nový film i tak uvedl v obou sálech.

Zápasník při autogramiádě také zdůraznil, že ho těší velký zájem fanoušků o film. Svou vstřícnost a ochotu vzápětí dokázal po desítky minut, kdy se trpělivě podepisoval na fotografie a fotil se s příznivci i v zápasnickém postoji. Mnozí si také půjčili na focení vítězný pás, který byl při autogramiádě vystaven na pódiu.