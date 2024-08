Filmový svět je zavalen franšízami. A diváci s ním. Některým sériím se daří, neboť nabízejí nové nápady a příběhy, jiným méně, protože opisují bez špetky invence. Do kin teď vstupuje (s podtitulem Romulus) film z populární série Vetřelec, který bohužel patří do druhé skupiny.

Sérii Vetřelců odstartoval svým velkolepým filmem v roce 1979 Ridley Scott. Jeho vypravěčský dar a cit pro atmosféru se tu potkal s mistrovstvím švýcarského výtvarníka a sochaře H. R. Gigera, autora designu této vesmírné stvůry. Film se Sigourney Weaverovou, jejíž postava jako jediná zápas s vetřelcem přežije, vydělal celosvětově přes 108 milionů dolarů a stal se legendou ve světě sci-fi. U nás jej vidělo přes tři miliony diváků.

Dvacet let poté

Vetřelec: Romulus je devátým snímkem v sérii (předposledním byl před sedmi lety Covenant) a provázela jej pověst filmu, který posvětil sám Scott. Je také jedním z producentů. Pod scénářem jsou ovšem podepsáni režisér Fede Alvarez a Rodo Sayagues, kteří mají na kontě mimo jiné společný béčkový horor Lesní duch. Akcent na prvoplánové hrůzostrašné efekty se promítl i do Vetřelce, který se podle autorů odehrává dvacet let po událostech prvního snímku.

Do vesmíru se trochu načerno vypraví skupinka mladých, která odmítá přežívat v temné, pustošené kolonii, kde vládne hrstka mocných. Ostatní obyvatelé otročí v dolech v zájmu budoucího blaha ve stylu hesel „Budujeme lepší světy“, tak trochu ve stylu George Orwella. Mladí ale chtějí víc, nechtějí otročit po vzoru rodičů, a tak se vydávají vykrást nevyužité kapsle z vyřazených lodí putujících vesmírem, aby mohli odletět na vysněnou planetu, kde je líp. Chtějí k tomu využít robota Andyho, jakéhosi umělého bratra hlavní hrdinky, který má digitální přístup k potřebným dveřím. Stanice, na kterou narazí, kapsle má, kromě nich je tu ale i tajná líheň slizkých potvůrek, které se právě rodí. A to ještě lehkomyslná partička netuší, koho především stanice ukrývá…

Opisování jedničky

Alvarez se Sayaguesem vzdávají - jak ostatně hlásili dopředu - hold ikonickému filmu z roku 1979, činí tak ale až otrocky. Začátek kolem startu do vesmíru je slibný, ale od chvíle, kdy mladí hrdinové vkročí na opuštěnou stanici, zažíváme cosi jako divácké déjà vu, jehož síla postupně vyprchává. Kromě ústřední hrdinky (které chybí už jen kočka) je tu mimo jiné robot Andy, jenž se v určité chvíli po přeprogramování začne řídit pokyny jdoucími de facto proti bezpečnosti posádky. Dojde na známou scénu s vetřelcem přisátým na obličej oběti, krvavé zrození netvora z jejího těla, na stvůry ohrožující hrdiny pod vodou či nad kovovými rošty.

| Video: Youtube

Autoři až na výjimky nepřišli s ničím novým, hrdiny nechávají po vzoru „jedničky“ prchat klaustrofobními chodbami a (ne)zavírat přístupové dveře, zkrátka postupně je hubit. Nadužívají jump-scare čili lekavé momenty i různá žánrové klišé.

Možná to měla být podvratná hra s diváky na známé dějové motivy, příliš ale nefunguje, protože se v ní řada věcí děje překotně, navíc ji tvůrci o nic dalšího neobohatili. Hezký je nápad s původním androidem ze Scottova filmu, na jehož rozbité tělo skupinka narazí a od nějž získají důležité informace o stanici i o nebezpečném vesmírném organismu. Hraje ho sugestivním způsobem Ian Holm. Je to ale ojedinělý moment, mnoho dalších film nenabízí. Spíše jde o podívanou vytěžující na maximum předchozí snímky a to, co je mezi tím, působí jako nenápaditá vycpávka.

Dobrá Cailee Spaeny

Nepříliš výrazný casting (který pracuje s už poměrně nudnou hollywoodskou korektností, tedy povinným zařazením několika afroamerických i asijských herců – tady Aileen Wu a David Jonsson) zachraňuje víceméně Cailee Spaeny v hlavní roli. Talentovaná sedmadvacetiletá herečka na sebe už upozornila ve filmech Priscilla a Občanská válka. Ani ona ale nemá stejně jiskřivé charisma jaké kdysi Sigourney Weaverová.

Není sporu o tom, že film je slušně řemeslně natočený a sestříhaný a retro atmosféra, tvořená analogovými počítači, prskajícím trubkami a chladnými kovy oživující industriální vizuál snímku ze 70. let, působivá. Kvalit filmu z roku 1979 ale nedosahuje. Navzdory střídavě zvládnutým akčním pasážím, vyšklebeným tlamám se zuby plnými slizu a křiku obětí se člověk nemůže ubránit dojmu, že novému Vetřelci cosi podstatného chybí. Více originálních nápadů, méně opisování a naopak důmyslnější vyprávění i dávkování napětí. To jsou ovšem věci, které se nedají naučit. Necítil to evidentně už ani Ridley Scott, když Alvarezovu novinku posvětil. Na druhou stranu - peníze nesmrdí, že. Uvidíme, kolik jich Romulus producentům a korporaci Disney, jež za filmem stojí, nakonec vynese.

Hodnocení Deníku: 55 procent