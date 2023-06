Král, princezna, rádci a další členové královského dvora v dobových šatech obsadili zámek Sychrov. Nikdo ale v čase necestoval, novogotická rezidence původem francouzského rodu Rohanů se stala jedním z míst, kde filmaři od května natáčeli novou pohádku České televize s názvem Klíč svatého Petra. Výpravný příběh o jedné krádeži, do princezny zamilovaném vodníkovi a protřelé dvojici natáčel na Liberecku režisér Karel Janák.

Na zámku Sychrov filmaři natáčeli vánoční pohádku České televize Klíč svatého Petra. | Video: Jiří Louda

Štáb se sem vrátil i v neděli 18. června, aby dotočil vybrané scény. „Říká se, že už nelze vymyslet nic nového, já si to ale nemyslím. Jen to dá více práce. Vždy se o to snažíme a letos přišel scénárista Petr Hudský s originální zápletkou vystavěnou kolem ukradeného klíče od nebeské brány,“ řekla Deníku kreativní producentka České televize Barbara Johnsonová, která mimo jiné napsala scénář k loňské úspěšné pohádce Krakonošovo tajemství. „Člověk tak přemýšlí, co se s klíčem stane, když je na Zemi. Zda slouží jen k otevírání nebeské brány nebo jestli nemá další kouzelnou moc,“ doplnila.

OBRAZEM: Natáčení nové pohádky na Hukvaldech, objeví se v ní i zpěvák Voxel

Sychrov není jediným místem, který si štáb režiséra Karla Janáka pro příběh vybral. Příští týden se bude natáčet v ateliérech na Kavčích horách, kde vyrostl vodníkův podvodní svět. Poté se přesunou filmaři na hrad Zvíkov a zhruba pětadvacetidenní natáčení skončí první červencový týden. „Pohádky mají kouzelnost vlastnost. Každý dopředu ví, že dobře dopadnou a chce je vidět znovu, aby se ujistil, že je ten svět ještě v pořádku,“ podotkla se smíchem Johnsonová.

Role režiséra se ujal Karel Janák, který společně se scénáristou Hudským a kreativní producentkou Johnsonovou spolupracoval například na pohádkách Princezna a půl království a Korunní princ. „Na scénáři pro Klíč svatého Petra se mi líbilo, jak skvěle kombinuje klasické pohádkové postavy, tedy vodníka, zlé rádce nebo princeznu, s méně obvyklými charaktery. V našem případě je to svatý Petr a naši tři hlavní hrdinové, zloděj, podvodnice a nevinný Tobiáš,“ sdělil Janák.

Zdroj: Jiří Louda

Podle scénáristy se současné pohádkové příběhy neobejdou bez zajímavého příběhu i postav. „Cíleně pro inspiraci nikam nesahám, mnoho českých pohádek a legend samozřejmě znám, asi jako každý. A hodně se zajímám o antickou mytologii,“ informoval Hudský.

V roli krále se po delší době objeví český herec Petr Nárožný, princeznu ztvární Sára Korbelová a do dvojice padouchů se převtělili herci známí ze seriálu Kukačky - Sabina Remundová a David Novotný.

Ve vodníkovi poznají diváci Lukáše Příkazkého. Role podvodnice se ujala herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová a hodného a potulného muzikanta s loutnou Tobiáše, který se snaží být čestný a poctivý, si zahraje Filip Březina. „Moje postava se zaplete se zlodějem a lhářkou a skončí v tom nevinně. Když jsem vyhrál casting, tak jsem se radoval, že budu patřit do klubu těch, co mají za sebou vánoční pohádku,“ řekl se smíchem Březina. Ten je otevřený všem výzvám, ale chtěl by hrát raději záporné postavy. „Přijde mi, že jsou vděčnější. U záporáka je daleko širší škála možností, jak ho zahrát,“ upřesnil.

Před šesti lety spadli Petronel s Uriášem na Šumavu. Sníh přišel jako zázrak

Hlavní herecké osazenstvo doplňovali komparzisté. Jednou z nich byla i sedmnáctiletá Nikol Jungmannová z Berounska. Splnila si sen a mohla si vyzkoušet, jaké to je zahrát si v pohádkovém příběhu, kde ztvárnila dvorní dámu. „Je to hrozně krásné, i když šaty jsou poměrně těžké. Sama studuji herectví a je skvělé pozorovat zkušené herce, jak pracují před kamerou,“ svěřila se slečna s tím, že má hodně hereckých vzorů.

V pohádce se také blýskne i čtyřletá border kolie Scotty, ztvární královského psa Ludvíka. Podle jeho majitelky Hany Maršálové bude zamotávat dějem a různě schovávat klíč. „Je to velmi poslušný, čiperný a téměř profesionální herec. Klíč svatého Petra je jeho čtvrtým filmovým počinem,“ doplnila Maršálová.

Státní zámek Sychrov je u filmařů oblíbený, a to nejen u těch tuzemských. Zámecký areál si zahrál v celé řadě českých pohádek. Vznikaly tu scény pro Zlatovlásku, Nesmrtelnou tetu, Nejkrásnější hádanku nebo v roce 2011 pro pohádku O pokladech. Památka si zahrála i ve snímku Tmavomodrý svět nebo ve filmu Sedm hladových.