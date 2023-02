Na západní frontě klid bude mít v březnu slušné šance i na Oscarech, kde má devět nominací. Mezi kandidáty na zlatou sošku patří díky práci na válečném dramatu i čtyři Češi, včetně oceněného Viktora Prášila. Dalšími jsou trikaři Viktor Müller a Kamil Jafar a také maskérka Linda Eisenhamerová.

Českou nominaci na rozdíl od zvukaře Prášila nedokázali proměnit specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar, kteří se s dvojicí kolegů podíleli taktéž na snímku Na západní frontě klid. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

V kategorii krátký britský animovaný film si cenu neodnesl ani snímek Půlnoční hlídka britského režiséra Johna Stevensona, který vznikl v česko-britské koprodukci. V této kategorii zvítězil snímek The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Chlapec, krtek, liška a kůň).

Jako nejlepší dokument byl vyznamenán film Navalny o ruském vězněném opozičníkovi Alexeji Navalném. Po čtyřech oceněních si z ceremoniálu, kterého se účastnil i princ William s manželkou Kate, odnesly tragikomedie Víly z Inisherinu, druhý z velkých favoritů večera, a také životopisné drama Elvis o králi rock 'n' rollu.

Víly z Inisherinu získaly ceny za původní scénář (Martin McDonagh), za vynikající britský film a také dvojici hereckých vyznamenání. Cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl Barry Keoghan za to, jak se popasoval s postavou duševně pomalejšího mladíka. Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se pak stala Kerry Condonová, která ztvárnila starostlivou a o poznání chytřejší sestru hlavního hrdiny.

Elvis bodoval v hlavní mužské herecké kategorii a získal i ceny za nejlepší kostýmy (Catherine Martinová), masky (Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulstonová a Shane Thomas) a casting (Nikki Barrettová a Denise Chamianová).