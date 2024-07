Byly to silné pocity a nejeden divák si po projekci utíral slzy. Zaskočilo to i tým režiséra filmu Vlny Jiřího Mádla, kterému publikum tleskalo i v rozsvíceném sále po skončení dlouhých titulků - tak jak to znají velké světové festivaly typu Cannes nebo Benátky. „Mám z toho velkou radost. Zatím to s kolegy pořád zpracováváme, tak krásnou reakci diváků jsme opravdu nečekali,“ přiznal režisér krátce po premiéře.

Film Vlny, který se vrací ke skutečným událostem kolem korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu v letech 1967-68, připravoval přes sedm let. Jeho působivá obrazová stránka je kombinací hraných scén a archivních záběrů, které do sebe režisér zručně prolnul.

„Chtěl jsem, aby měl snímek určitou velikost, hlavně ve druhé části. Zjistil jsem, že nějaký mladý Španěl přivezl do České televize záběry svého otce, kameramana, který byl v době srpnových událostí v Praze. Záběry byly nejen barevné, ale díky jeho profesi také kvalitní, takže jsme je mohli do filmu použít. Pátrali jsme i po dalších zdrojích a nakonec sehnali velké množství materiálu, kterým jsme se ovšem museli prodrat a vybrat to nejlepší. Byla to pekelná práce. Tehdy mi došlo, že by to mohl opravdu být docela velký film, aniž bychom museli některé scény rekonstruovat,“ vysvětlil Mádl.

close info Zdroj: se svolením Bontonfilmu zoom_in Novodobí hrdinové ve filmu Vlny sklízeli na karlovarském festivalu ovace vstoje

Šmrnc rozmáchlému snímku dodává i zkušeně gradované napětí, několik strhujících momentů a pečlivý výběr hudby, která příběh posouvá dál. Vlny jsou v tom nejlepším slova smyslu napínavou podívanou s takřka špionážním nádechem, filmem, jaký se v domácím prostředí dlouho nepovedl.

České Argo

Vlny jsou v tom nejlepším slova smyslu napínavou podívanou s takřka špionážním nádechem, filmem, jaký se v domácím prostředí dlouho nepovedl. „Mou velkou inspirací byl americký film Bena Afflecka Argo. Když jsme s kameramanem Martinem Žiaranem přemýšleli o vizuální stránce, pořád se nám v mysli vracel. Líbilo se mi, jak se po chvíli ztrácí pocit, že sledujete dobovku. Jeho příběh se odehrává v dobových kulisách, a přitom je moderně natočený,“ zmínil Mádl.

Nechtěl také, aby se ve filmu kouřilo. „Jsou tam popelníky, ale nikdo nekouří. Pro mě by tím film moc zestárl a já chtěl, aby napojení na hrdiny bylo absolutní, aby divák měl pocit, že je s nimi tady a teď,“ nastínil Mádl, který hlavní postavu Tomáše psal původně pro sebe, ale nakonec se rozhodl ji obsadit jiným hercem, aby se mohl soustředit na režii.

| Video: Youtube

Hraje ho - a výtečně - Vojtěch Vodochodský. „Ochránit rodinu je pro mě prioritou i teď, takže věřím, že by tomu tak bylo i v dobovém kontextu," řekl ke svému mladíkovi z plátna.

Ve filmu stojí před osudovou volbou, zda chránit blízké, nebo se postavit zlovolné moci. „Náš příběh ukazuje obě strany břehu, ani jednu ale nesoudí,“ zmínil Vodochodský.

Jiřího Dienstbiera s působivým knírem hraje Vojtěch Kotek. „Když mě kolega Mádl oslovil s touhle rolí, řekl, že má podmínku - že stejně jako zbytek ansámblu si musím nechat narůst pod nosem něco odpornýho. A protože ho mám rád, nechal jsem si opravdu narůst brutální knír a když jsem přišel na první zkoušku, zjistil jsem, že ostatní si ho budou lepit,“ smál se herec.

S výsledným filmem je spokojený. „Myslím, že se Jiřímu povedl skvělý film, který působí jako thriller. A tím, že se odehrává na pozadí skutečných událostí, dostává další rozměr. Dvě hodiny v kině jsem si moc užil a dlouhý potlesk byl pro mě nádherným završením celé podívané,“ dodal Kotek.

Weinerova osobnost

Role šéfa zahraniční redakce Českého rozhlasu se zhostil Stanislav Majer. „Milan Weiner by měl mít na budově rozhlasu velkou otočnou hlavu, byla to velká osobnost. Přiznám se, že jsem toho o něm moc nevěděl, a když jsem jeho intelektuální autoritu díky rešerším lépe poznal, úplně jsem se do něj zamiloval – podobně jako studenti ve filmu. Byl to úžasný člověk, uměl být ostrý a drzý. Jen poslouchat jeho hlas bylo pro mě fascinující. Byla čest ho hrát,“ vysekl poklonu svému předobrazu Majer.

Jednu z hlavních ženských postav ztvárnila slovenská herečka Táňa Pauhofová. „Měli jsme přesné a precizní režijní vedení a hrálo se nám výborně. Ještě nikdy jsem nezažila, že by nějaký režisér tak křičel nadšením, když se nám něco před kamerou povede. Skákal za kamerou a volal jo, jo, jo!,“ vzpomínala Pauhofová, jež hraje redaktorku Věru Šťovíčkovou.

Podle ní film nese také důležitý odkaz pro mladou generaci. „Je důležité, že jsme takový film natočili. Lidé potřebují mít vzory a tahle parta ve filmu, to byli skuteční hrdinové, co nasazovali krk, aby mohli vysílat pravdivé zprávy. Pro nás Slováky se navíc Vlny během času staly osobní věcí - s ohledem na to, co se odehrává teď u nás na Slovensku. Bylo by krásné, kdyby film promlouval k divákům o tom, že se proti zlu dá bojovat a že to stojí za to. Navíc v době, kdy jsme zahlceni informacemi i dezinformacemi a je lehké se v nich ztratit. Osobnosti, jaké jsou ve filmu, pomáhají se ve změti světa orientovat, vnášejí do ní světlo. Doufám, že na něj přijde co nejvíc lidí,“ přeje si Pauhofová.

Evropská špička

Snímek Vlny, jímž se Jiří Mádl „posouvá do absolutní evropské režisérské špičky," jak trefně poznamenal umělecký ředitel festivalu Karel Och, by domácí film důstojně reprezentoval i v hlavní soutěži. Tam byly ovšem vybrány filmy Světýlka a Mord.

I tak ale budí na festivalu zaslouženou pozornost, ostatně mocný zážitek z Velkého sálu už nejspíš do konce přehlídky žádný film nepřekoná. 15. srpna vstoupí Vlny do tuzemských kin, kde si je mohou dopřát i ti, kteří momentálně nejsou v Karlových Varech.