Že půjde o český film roku, naznačily Vlny už při první premiéře v Karlových Varech. Mimořádný zájem budí od té doby i na menších premiérách, dnes vstupují do široké distribuce. Stěží by si mohl Jiří Mádl přát lepší entrée. I když lavina zájmu, kterou film strhl, může být i zákeřná. A očekávání vysoké. Jedno je ale jisté - po dlouhé době budí domácí film zaslouženou pozornost. Právem.

Jiří Mádl udělal obrovský kus práce. Zkraje kariéry na sebe strhl pozornost hlavně jako herec, který se nicméně od teenagerských komedií (dodnes reprízovaní Snowboarďáci či Rafťáci) posunul i k vážnějším filmům a dokázal, jak široký má herecký rejstřík (Gympl, Děti noci, Konfident, Modelář). Jeho první režijní počiny byly přijímány blahosklonně a kriticky, i když už tady bylo zřejmé, že si pečlivě vybírá látky a netočí zapomenutelné hovadiny (Pojedeme k moři, Na střeše). Třetím filmem Vlny Mádl ukázal, že i jeho autorský a režijní potenciál je značný. A že si umí téma vysedět a řádně se na něj připravit. Který z domácích filmařů (kromě Václava Marhoula) má ještě na tohle energii i chuť?

Film Vlny chystal režisér přes deset let a dlužno říct, že se na něj připravil důkladně. Psaní scénářů studoval v New Yorku, režii na svých menších projektech i sledováním filmů, jež ho inspirovaly svou formou. V případě Vln je to mimo jiné režisérem přiznaný politický thriller Argo Bena Afflecka, s jehož dynamickým tempem vyprávění se může směle měřit.

Pro mladé diváky

Příběh je inspirován reálnými postavami redaktorů zahraniční redakce Československého rozhlasu, kteří v letech 1967 a 1968 hájili svobodu slova a posléze i samotné vysílání při obsazení budovy okupačními vojsky v srpnových dnech. Čistě pro kontext: Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu (jak zní přesný název) vznikla v roce 1962 jako součást Hlavní redakce zpravodajství a jedním z jejích populárních pořadů se v druhé půli 60. let staly mimo jiné Písničky s telefonem, které Mádl ve filmu kromě jiného také ukazuje.

V příběhu, kterým režisér zjevně cílí hlavně na mladé publikum, je doplňují i fiktivní postavy. Mladý Tomáš, hlavní hrdina filmu, který se částečně shodou okolností, částečně záměrně dostane jako technik na zmíněné rozhlasové pracoviště, do jehož chodu posléze zásadním způsobem zasáhne, jeho mladší bratr, o kterého se po smrti rodičů stará, nebo redakční sekretářka (v podání Mariky Šoposké).

Strhující úvod

Ještě před titulky Mádl diváky lehce uvede do dobového kontextu – zručným sestřihem archivních záběrů s Miladou Horákovou, Stalinem a procesy 50. let, provázeným stručnými údaji o zemích v područí Moskvy, popravách a zničených životech.

Následuje jedna z nejlepších pasáží filmu – dramatický úvod s demonstrací studentů v říjnu 1967, protestujících proti výpadkům elektřiny na kolejích, která je brutálně potlačena policií. Nelze si přitom nevzpomenout na listopad 1989, kdy člověka až mrazí – i díky dynamickému střihu, kdy režisér střídá záběry na Tomáše chystajícího pro bratra doma skromnou večeři a na studenty pod sprchou obušků a násilí. Bravurní práce se střihem (Filip Malásek) docilující střídání napětí a klidu ve vyprávění je ostatně patrná v celém filmu.

V příběhu lze číst několik linek. Jednak soukromý život Tomáše a jeho mladšího bratra Pavla, kvůli kterému přijímá práci v rozhlase, aby je oba uživil a kvůli němuž se, přitlačen ke zdi, uchyluje ke spolupráci s StB. Jednak pohled do zákulisí zahraniční redakce, kterou v dané době tvořila samá esa. Šéf redakce Milan Weiner, Jan Petránek, Luboš Dobrovský, Věra Šťovíčková, Jiří Dienstbier. Můžeme se přít o to, zda neměl autor pracovat s fiktivními jmény, když reálné redaktory vsazuje do částečně fiktivního rámce a mezi smyšlené postavy, ve výsledku to ale nakonec nijak neruší. Spíše by bylo namístě alespoň v kostce připomenout, že někteří redaktoři byli de facto komunisté (včetně Weinera), kteří až později prošli reformním procesem a brojili proti cenzuře v oficiálních médiích.

Pro Mádla bylo nicméně zásadnější zdůraznit osobní odvahu v krizové situaci (proto také film zahrnul dané klíčové období), přiblížit etiku a způsob jejich práce a připomenout jejich roli v osudových srpnových dnech. Včetně méně známých detailů kolem „štafety“ vysílání, kterou si redaktoři předávali na utajených místech poté, co byla budova rozhlasu obsazena vojáky. Je evidentní, že ve Vlnách neměl být jen jeden hlavní aktér, nýbrž kolektivní hrdinové – jimž autor vzdává hold a jejichž klíčové kapitole v dějinách médií se dosud žádný publicista ani filmař důkladněji nevěnoval.

Jakkoli sáhl autor k jistým zjednodušením, třeba v líčení poměrů v socialistické společnosti (sociální pracovnice, zaměstnanci spojů) nebo ve zkratce s osobním důvodem abdikace Novotného, příběh působí jednolitě a uvěřitelně. Pamětníci mu dotyčné zkratky nejspíš vytknou, stejně jako love story, kterou má Tomáš s Věrou Šťovíčkovou, pověstnou chladnou profesionálkou, nesledujeme nicméně dokumentární rekonstrukci, nýbrž hrané drama, které si žádá v rámci žánru své. To, co je podstatné a o co Mádl bezpochyby usiloval, je fakt, že se divák v příběhu dobře orientuje, rozumí rozehraným situacím a vztahům a jde s hrdiny s napětím až do konce.

Už jen za způsob, jakým Mádl pracuje s diváckými emocemi, aniž by sáhl k patosu, zaslouží obdiv. Platí to mimo jiné o silné obrazové sekvenci, kdy studenti za zvuků písně Přejdi Jordán distribuují tiskoviny se „svobodou slova“, dojemném finále v rozhlasové budově po vypnutém vysílání nebo napětí kolem rozstříleného auta se studenty, kdy není jisté, zda mezi nimi nebyl Tomášův bratr.

Parametry evropské tvorby

Vlny jsou navzdory některým nepřesnostem ukázkou perfektního řemesla, od nosného scénáře, přes režii, střih, kameru (Martin Žiaran) a pečlivou dobovou výpravu se starými přijímači, telefony, otřískanou dřevotřískou na židlích či věčně připálenou pánví až po herecké obsazení. Stanislav Majer, Vojtěch Kotek, Petr Lněnička, Táňa Pauhofová, Igor Bareš, Tomáš Maštalír a zejména Vojtěch Vodochodský v roli Tomáše tvoří dokonale sehraný tým, v němž každý přesně věděl, koho a co hraje.

Speciální zmínku zaslouží vizuální koncept, v němž se režisérovi podařilo zejména v dramatickém finále s tanky skvěle prolnout nalezené barevné archivy s hranými pasážemi, takže si téměř nepovšimnete rozdílu. Totéž platí o výběru hudby, která má důležitou roli v zobrazení dobové atmosféry, posouvá dynamiku vyprávění a má šanci působit právě na mladé diváky.

Vlny jsou konečně dobrý český film, který i při svém zjednodušení skládá poctu zásadní kapitole v našich novodobých dějinách a suverénně naplňuje parametry kvalitní evropské tvorby. Mimochodem, 130 minut v tomto případě uteče jak nic.

Hodnocení Deníku: 85 %