Natáčení filmu Teorie touhy přímo v areálu svatokateřinského resortu byla pro něj radost a splněný sen. „Do resortu jezdím léta a mám to tam rád. Už dávno jsme tam chtěli s majitelem Petrem Zemplinerem něco natočit, tak jsme si to udělali jako radost,“ řekl režisér a spoluscénárista snímku.

Příběh o pěti párech, které chtějí zpět svou vášeň, začal psát zhruba před čtyřmi roky. „Film jsem psal částečně přímo v resortu. Už od začátku bylo jasné, že se právě také tam bude odehrávat,“ doplnil Radek Bajgar.

Podle něj je v areálu nejatraktivnější nový ájurvédský pavilon, ve kterém se filmaři pohybovali nejčastěji. Hodně ale natáčeli také v hlavní budově, jejíž součástí je restaurace a u tamního jezírka.

Ájurvédský pavilon

„Když jsme se dozvěděli, že se v resortu točí film, šli jsme se tam v rámci procházky podívat. Viděli jsme cedule a potkali jsme i herce. Zrovna jednou, když jsme šli okolo, se zřejmě točila nějaká scéna se záchrankou, protože tam na několikrát přijížděla. Takže z natáčení jsme něco málo viděli a bylo to příjemné. Když vím, jaké je tam hezké prostředí, tak se na film moc těším,“ řekla s nadšením Ludmila Nováčková z Počátek.

Kurz pevného objetí

Zmíněných pět párů přijíždí ve filmu do resortu na Kurz pevného objetí. Ten vede ambiciózní párový terapeut, kterého ztělesnil Vojta Kotek. Resort vlastní sympatický majitel Mech, toho si zahrál Jiří Bartoška.

Resort Svatá Kateřina, který vznikl na místě původních Lázní Svaté Kateřiny, je známý také kamenným kruhem druidů. „Tam pan Bartoška sedával a s Vojtou Kotkem tam má nějaké dialogy. Využili jsme také golfový driving range, kde se Lenka Vlasáková učí v příběhu nějaké golfové údery,“ nastínil některé scény Bajgar.

Nedaleké Počátky proslavilo hned několik filmů. „Pokud budou ve filmu vidět vnitřní prostory i exteriéry resortu, lázně nebo také přiléhající okolí, tak to může mít pozitivní vliv na návštěvnost města. Lidé se samozřejmě budou chtít podívat na místo, kde se film natáčel. To známe z Postřižin, které se točily na Palackého náměstí, kde je Hotel Modrá hvězda. Prezentaci i prestiž daného místa a i města to určitě zvýší,“ pochvaloval si tamní starosta Karel Štefl s tím, že v Počátkách se natáčely také filmy Jízda a Návštěvníci.

Natáčení v pandemii

Natočit film v době pandemie je podle režiséra Radka Bajgara, který je také autorem filmu Teorie tygra, zázrak. „Věděli jsme, že to může skončit ze dne na den. Byli jsme vděční za každý den, za každé nové výsledky testů, kdy byli všichni negativní. Kdyby se něco nepodařilo a někdo byl pozitivní, tak by to znamenalo, že natáčení přerušíme a budeme pokračovat až to zase půjde. To pak ale můžou mít herci zase jiné závazky,“ přemítal Bajgar.

Teorie touhy

komedie/drama



- film se odehrává v resortu Svatá Kateřina u Počátek na Pelhřimovsku

- režisérem filmu je Radek Bajgar (ten je také autorem filmu Teorie tygra)

- scénáristy jsou Radek Bajgar a Mirka Zlatníková

- ve filmu hrají Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka Vaculíková, Ondra Bauer, Josef - - Polášek, Eva Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra Nesvačilová, Lucia Šipošová, Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková či Radek Holub

do kin má jít film 28. 10. 2021

Na druhou stranu současná situace celému štábu nahrávala. „Když byl resort zavřený, tak se dalo točit všude. Při otevřeném resortu by to bylo samozřejmě velmi citlivé, že bysme rušili a překáželi. Asi bysme to zvládli, ale bylo by to určitě náročnější,“

V resortu se štáb i herci zdrželi přes tři týdny. „Zájmem o natáčení v resortu Svatá Kateřina jsme byli potěšeni, kdo by také nebyl? Filmové umění je přece silná magie. Inspirace z kina či obrazovek může být navíc silným důvodem pro návštěvu místa,“ sdělil mluvčí resortu Svatá Kateřina Petr Bílek s tím, že vidět herce i a celý tým při práci bylo úchvatné.

Pokud to situace dovolí, půjde film do kin 28. října.