Zbrusu nový seriál ze středoškolského prostředí připravuje pro diváky televize Nova. Jmenuje se Pan profesor a nabídne atraktivní herecké obsazení, zajímavé téma pro každý díl i romantickou zápletku hlavního hrdiny, svérázného profesora Marka Vlčka. Ztvární jej herec a hudebník Vojtěch Dyk.

Vojtěch Dyk si v seriálu střihne profesora | Foto: Televize Nova

„Myslím, že každý z nás by ve věku kolem sedmnácti let chtěl mít takového profesora, jakým je Marek Vlček. Já teda určitě jo. Tudíž se ho snažím hrát takového, jakého bych ho sám chtěl mít. To jest jako profesora, který bere svoje povolání zároveň jako poslání, je parťák a ne uměle vytvořená chodící autorita. A kterého prostě baví to, co dělá, a když už něco dělá, tak na sto procent,“ okomentoval svou roli Vojtěch Dyk. Na seriál se mohou diváci těšit už na podzim tohoto roku.