Komiks Vrána má zvláštní příběh. Pro jednoho se stal spásou, pro jiného záhubou. Jeho autor James O'Barr se do něj pustil poté, co se dlouho nemohl vyrovnat se ztrátou své přítelkyně, jež přišla o život při autonehodě. Během svých depresí začal kreslit, a tak se zrodila Vrána (The Crow), příběh muže, jenž se vrací po smrti na pozemský svět, aby se brutálně mstil všem, kteří mají kromě něj na svědomí i smrt jeho snoubenky.

Trailer k filmu Vrána (2024):

| Video: Youtube

Temný komiks se stal jeho autoterapií, Eric byl zjevně jeho alter ego, publikovat ho však autor nezamýšlel. Majitele komiksového obchodu v Detroitu, kde si James tehdy přivydělával na obživu, ale jeho kresby zaujaly, a když si přečetl celý komiks, rozhodl se jej vydat.

Smrt při natáčení

Očistný příběh Vrány sklidil obrovský úspěch a stal se kultovním dílem. Krátce nato se autorovi ozval i Hollywood. První adaptace v roce 1994 dopadla výborně a James O'Barr si tu dokonce zahrál malou roli. Film z dílny začínajícího režiséra reklam Alexe Proyase byl pro něj novým impulsem do života. Temný stín zato padl na představitele Erika – teprve osmadvacetiletého Brandona Leeho, syna mistra bojových umění Bruce Leeho. Ten se během natáčení nešťastnou náhodou zastřelil zbraní, jež měla být jen rekvizitou. Skoro jako by si s O'Barrem vyměnil duši…

Film byl dokončen s pomocí dvojníků a stal se – bezpochyby i kvůli této tragické události – kultovním dílem. S legendárním motivem vrány pracovalo později ještě několik dalších filmů, vznikl i kanadský seriál, žádný z nich už ale magie prvního přepisu nedosáhl.

Rozvleklý úvod

O to větší byla troufalost Ruperta Sanderse, režiséra aktuálního snímku, jenž ve čtvrtek vstupuje do kin. Scénář psal mimo jiné Zach Baylin, jenž je podepsaný i pod sportovním dramatem Král Richard: Zrození šampionek. A neměl tentokrát úplně lehké pero. Téměř hodinu zabere expozice postav a líčení v podstatě nezáživné milostné romance hlavní dvojice, která si vyměňuje zásadní informace (co koho na tom druhém zaujalo a co „nejhoršího kdo udělal“) a jejíž vzájemné jiskření je navzdory usilovné autorské snaze nulové.

Fotogalerie: Do kin přilétá Vrána

Teprve v půli, kdy je už divák poměrně uondán, přichází zvrat. Brutální zabití obou hrdinů, Erikův příchod do jakéhosi předstupně podsvětí, návrat do života a narůstající pomstychtivý masakr, finále je vyloženě přehlídkou brutálních efektů a scén. Nešťastně rozpolcené vyprávění, v němž fatálně vázne temporytmus a kam se autoři marně snaží cpát i jakési výklady o duši, zabíjí neinvenční režie.

Kromě několika scén (pád do vodních hlubin, pasáže před vstupem do podsvětí) jde o pouhý sled obrazů kopírujících spíše scény z jiných tuctových akčních filmů, v nichž se střídají buď plytké, rádoby romantické výjevy (například ve vaně), nebo naopak surové vyvražďování.

České lokace

Pro české diváky může být jistým povyražením zasazení příběhu do našich lokací, mimo jiné záběry z pražského Rudolfina, Nekázanky s jejími mostky, piazetty u Národního divadla, žižkovského nákladového nádraží nebo z bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou, které fungují v rámci vyprávění dobře.

Horší je to s hereckým obsazením. Bill Skarsgård, syn známého švédského herce Stellana, je vcelku uvěřitelný jako mladík s vnitřními démony i jako mstitel, jeho filmová partnerka FKA twigs (britská zpěvačka a tanečnice), která postrádá jakékoli charisma a neumí hrát, naopak vyvolává otázku, čím že si svou účast zasloužila. To Karel Dobrý (kromě něj můžeme v krátkém záběru z Rudolfina vidět mimo jiné Dariju Pavlovičovou) zvládl svého padoucha jako obvykle na jedničku.

Neuchopitelný vraní stín

Vrána z 90. let byla silně stylizovaná, výtvarně invenční, gotická podívaná, do níž se otiskla chmurná aura autora komiksu. Mladé diváky té doby její ponurá atmosféra, brutální msta i styl okouzlovaly, nosili podobné černé kabáty jako Eric a oči zdůrazňovali temnými linkami. Něco takového nový film stěží zopakuje. Tady se jen brutálně mlátí, škrtí, sekají končetiny a vypichují oči. Duši nemá Sandersův příběh žádnou, natožpak temnou. Zdá se, že Vrána patřila jen jednomu filmaři i herci, ostatním nosí smůlu.

Hodnocení Deníku: 45 procent