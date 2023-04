Někdo miluje sci-fi, někdo love story, jiný chodí do kina ždímat kapesník. A pak je tu sorta otrlých. Sjíždějí franšízy hororů a jásají nad opuštěnými motely, vylepšenou motorovou pilou a jekotem křehkých žen. K snídani i večeři si servírují Psycho, Vymítače ďábla, Saw nebo Noční můry v Elm Street. A samozřejmě Vřískot. Šestý film série je právě v kinech.

Pro méně zasvěcené – u počátků série Vřískot (Scream, 1996) stál mladý scenárista Kevin Williamson, který snil o úplně jiném hororu, než jaké byly v 90. letech k vidění v kinech. Abychom byli přesní, ze všeho nejdříve snil o kariéře herce. Jenže ta se úplně nevyvedla, a tak se rozhodl zkusit štěstí jako scenárista. A vzal to přes horor.

Rozparovač jako múza

Inspiroval se mimochodem skutečnými případy Američana Dannyho Rollinga, přezdívaného Gainesvillský rozparovač, z roku 1990, který měl na svědomí vraždu několika mladých lidí a který se zaměřoval na vysokoškolské studentky. Williamson, který hrůzné zprávy o jeho činech stejně jako každý Američan napjatě sledoval, se rozhodl je vytěžit ve svém autorském debutu.

Chtěl ovšem napsat jiný příběh a soustředil se více na oblibu a znalosti hororového žánru, které připsal svým postavám jako zbraň proti vrahovi. Šlo to trochu ztuha, trvalo dlouho, než se mu podařilo prosadit scénář u nějakého studia. Nakonec mu pomohla náhoda. Režisér Wes Craven, který původně jeho text odmítl, se k němu nakonec vrátil, neboť mu nevyšel jiný projekt. A rozhodl se využít nové látky k osobnímu kritickému vyjádření ohledně glorifikace násilí v kinematografii 80. let.

Vřískot je založen na tom, že se postavy dobře orientují v příbězích slavných hororů, které jim pomáhají k tomu, aby přežily. Vrah tu vystupuje jako děsivý přízrak s maskou rozšklebenou strnulým výkřikem, hrůzu však nezřídka nahání jen v tomto ustrojení. Jakmile o masku přijde, dostaví se zklamání z toho, s jak tuctovým chlapíkem celou dobu hrdinové bojovali o život. Vrah má nad nimi navrch jen do chvíle, kdy se zjevuje a mizí jako děsivý a neuchopitelný duch. Při odhalení tváře se jeho síla i fenomén hrůzy vytrácí.

Herecká výměna

Od prvních filmů tvoří stálici herci Neve Campbellová, David Arquette a Courteney Coxová, kterou známe jako Moniku ze seriálu Přátelé. Ikonou série je především Campbellová, ztvárňující Sidney Prescottovou, která ze střetu s Ghostfacem pokaždé vyšla jako vítězka. Vřískot VI je prvním filmem, kde se už herečka neobjevila, údajně se nepohodla s producenty ohledně příběhu i honoráře. Coxové tu dělá společnost mimo jiné Jenna Ortega, jež si temný žánr vyzkoušela už v úspěšném seriálu Wednesday na Netflixu.

Pokud jde o zajímavosti, zatím nejmladším hercem, který se objevil v roli vraha, je sedmnáctiletý Jack Champion v aktuálním filmu, druhou nejmladší je Emma Robertsová, neteř hollywoodské hvězdy Julie Robertsové, jíž bylo v době natáčení Vřískotu 4 devatenáct let.

Od loňského roku převzala režii filmů dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett. Autoři scénáře už trochu vykrádají původní příběh, záliba v odkazech na vlastní tvorbu nicméně pokračuje. I nadále se občas pozorný divák dočká detailu připomínajícího některé dílo z jejich filmografie.

V šestém filmu potkáme v metru cestující, oblečenou jako postava Grace z Krvavé nevěsty, kterou Olpin a Gillett natočili v roce 2019, na nástupišti lze zahlédnout číslo 96, odkazující k roku premiéry prvního filmu celé série, v jedné ze scén běží v televizi seriál Dawsonův svět, na němž se podílel scenárista prvních dvou a čtvrtého filmu série Kevin Williamson.

A tak by se dalo pokračovat…

Čas na ústup

A o čem je Vřískot číslo 6? V centru dění stojí nyní sestry Samantha a Tara Carpenterovy a dvojčata Chad a Mindy, kteří přežili poslední masakr vraha v masce zjevujícího se v městečku Woodsboro. Aby se po těchto událostech vyrovnali s děsivými nočními můrami, přesídlí všichni do New Yorku.

Jejich životy se ale zdají být prokleté. Na scéně se totiž vynoří nový, mnohem děsivější přízrak…

Škoda, že noví autoři chytli hollywoodskou nákazu dlouhé stopáže. Jejich film je s více než dvouhodinovou délkou nejdelší z celé série. A po pravdě, nebylo to nutné. Originálních nápadů už tvůrci mnoho nenabízejí, spíše vykrádají sami sebe. Kritik by řekl – čas na ústup. Podle neoficiálních zpráv z Hollywoodu to ale vypadá, že budeme muset přetrpět minimálně ještě sedmý díl. Tak třeba se mezitím do hry vloží někdo s originálním nápadem.