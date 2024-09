David Jařab je podepsán pod scénářem očekávaného filmu Amerikánka, který už ve čtvrtek vstoupí do českých kin. Je také autorem stejnojmenné divadelní hry a nakonec i románu, který v sobě podle něj skrývá nejucelenější podobu příběhu dívky, která prošla dětským domovem, pasťákem, potýkala se s drogovou závislostí, živila se jako prostitutka a nakonec sama selhala jako matka. „Můžeme v životě selhat, ale neznamená to, že to někdy později nemůžeme nějak napravit,“ je přesvědčen scenárista, režisér, dramatik a teď už i spisovatel David Jařab.

Co stálo na úplném počátku Amerikánky?

Amerikánka není zdaleka jen kniha. Je to celý projekt. Na úplném počátku bylo setkání režiséra Viktora Tauše, který vše, co se týká Amerikánky zastřešuje, s jednou mladou ženou, která mu vyprávěla svůj příběh. Viktor vyvíjel několik podob tohoto příběhu v průběhu let, verze filmové i divadelní, ale stále nebyl s jejich podobou spokojen. A asi před sedmi lety oslovil mne, zda bych mu s tímto projektem nepomohl. A já, s využitím monologu Evity Naušové, jsem napsal novou divadelní hru. Příběh jsem výrazně posunul, vymyslel Emě Černé alter ego a Ameriku odsunul do říše představ o naději na vykročení z nešťastného osudu, který byl hlavní hrdince nalinkován. Do příběhu jsem zanesl i řadu nových prvků a inspiraci dívkou podobného osudu, kterou brávali moji rodiče před čtyřiceti lety z dětského domova na některé víkendy k nám domů. Viktorovi se moje verze zalíbila, a tak vznikla první reálná dramatická podoba – Amerikánka, která se s Terezou Rambou a Eliškou Křenkovou dodnes hraje v Praze na Jatkách78.

Předobrazem Emy Černé, která prošla dětským domovem a pasťákem, je tedy Evita Naušová, která opravdu zažila to, co popisujete.

Jak už jsem řekl, u divadla jsem více vycházel z předešlých verzí jiných autorů, ale u filmu a samozřejmě i knihy už jsem se od toho chtěl oprostit. Rozhodl jsem se vycházet pouze z přepsaných audiozáznamů, které o sobě předobraz hlavní hrdinky nahrál. Vše ostatní už jsem doplnil ze své zkušenosti nebo si vymyslel, abych ty střípky, kterých nebylo až zase tak mnoho, propojil v nový celek.

Do jaké míry se tedy kniha shoduje s jejím životem a co už je fabulace?

V těch základních dramatických momentech se shoduje, ale minimálně polovinu už tvoří fikce. Přesto lze říct, že je to stále jistá interpretace jejího autentického života. Já sám jsem se s ní ale nikdy nepotkal. A pokud ano, bylo to jen na pár vteřin.

Hlavní hrdinka Amerikánky Ema Černá věří, že má tátu v Americe, a to ji drží při životě. Viktor Tauš, režisér filmu a předtím i stejnojmenné divadelní hry, řekl, že Amerikánka vypráví o transformativní síle naděje. Souhlasíte s ním?

O tom není pochyb. Je to vlastně hlavní téma celého, jinak dosti obsáhlého příběhu. Byť ta naděje měla ve skutečnosti trochu jinou podobu než ve výsledných zpracováních, i u mých verzí jde o světlo na konci tunelu, které vyvede ztracenou dívku ven z „temnoty“ osudu.

close info Zdroj: se svolením nakladatelství Ikar zoom_in Obálka Jařabovy knihy Amerikánka.

Důležitou roli v Amerikánce hraje druhé já Emy Černé, které je na ni přísné, ale myslí to s ní dobře. Někdo má druhé já spíš líné nebo ustrašené. Máte také nějaké alternativní já?

Bezpochyby. Myslím, že všichni v sobě máme skryté tváře nebo minimálně hlas, který nás nabádá k určitým kontrapostojům. U mne je to na jedné straně hlas vábící do „bažin“ a dodávající impulzy k nekonvenčnímu jednání, ale na straně druhé mám v sobě i hlas úzkosti, který mě nutí k až chorobné zodpovědnosti. A někde mezi těmito hlasy stojí moje JÁ a buď extrémy vyvažuje, anebo se tu a tam přiklání více na tu či onu stranu.

Ema nakonec skončila jako prostitutka. Zajímal jste se o to, jak se dospělým lidem, kteří prošli dětským domovem, daří uplatnit v životě?

Nedělal jsem samozřejmě výzkum, protože tohle byl reálný fakt a já s ním chtěl pracovat, byť ten její dospělý život je ve všech zpracováních spíše fragmentární. Vím ale velice dobře, že začít s „normálním“ životem, tak jak ho chápe většinová společnost, je pro mladé lidi, opouštějící dětské domovy, nesmírně složité. Nedá se říct, že jsou předurčeni k selhání a poklesu na dno společnosti, mají ale především v citovém profilu základ určité frustrace, velmi slabého sebevědomí i sebehodnocení, které jsou pro právě dospívajícího mladého člověka velkým handicapem. Ale samozřejmě je to případ od případu, jako je tomu i u dětí z takzvaně plnohodnotných rodin.

Ačkoli poslední kapitola knihy vyznívá smířlivě, holčička od sousedů v ní kreslí skoro padesátileté Emě „takovej strašidelnej dům, ze kterýho se nedá odejít“. Tak dá, nebo nedá?

Dá a musí dát. Tady šlo spíše o jakési intuitivní propojení hlavní hrdinky v dětských letech a dívky, která sice není rodiči zcela opuštěna, ale přirozeně nachází u Emy přitažlivější útočiště než doma, kde se o ni nikdo téměř nestará. Děti totiž nehledají jen za každou cenu své skutečné rodiče, ale někoho, kdo jim dokáže projevit lásku a autentický pocit blízkosti. A stejně tak na jedné straně Ema selhává, když i ona své dítě nechá v dětském domově a nebojuje o ně, na straně druhé ale nachází později někoho jiného, kdo její lásku a pomoc potřebuje a komu ji může dát. Můžeme v životě selhat, ale neznamená to, že to někdy později nemůžeme nějak napravit. Navíc je otázkou, zda by byl boj o dceru a odvedení z ústavu pro ni v tu konkrétní chvíli jejího života, kdy se potýkala s prostitucí a drogami, tím dobrým krokem. Zřejmě ne, a to je taky součástí jejího rozhodnutí, byť to pro ni muselo znamenat v tu chvíli a v dalších letech peklo sebevýčitek.

Jestli jsem to správně pochopil, nejprve jste napsal divadelní hru, potom filmový scénář a pak jste to celé přepsal do románu. Narazil jste během tohoto tvůrčího procesu na nějaká úskalí?

Není to obvyklý postup. Většinou to bývá jinak či úplně naopak. Já jsem ale za tohle pořadí rád. V divadelní hře jsem pojmenoval základní kontury své verze a přivedl na svět dvojici Em i fiktivního otce. Ve filmu už jsem vše rozepsal do širšího světa postav a vztahů a v románu tomu dal ještě konkrétnější a podrobnější podobu. Ten příběh se prostě rozvíjel a košatěl, až se z něho stal samostatně stojící strom. Texty pro divadlo a film vždy sloužily nějaké další interpretaci a formě. Román už stojí sám a existuje nezávisle na nich. Přesto je neodmyslitelnou součástí tohoto velkého projektu a myslím si, že může divákovi přinést výrazně jiný pocit a vjem, než který získá v divadle či v kině. Stejný příběh, ale vyprávěný trochu jinak. Neopakuje se, ale doplňuje. A možná i osvětluje.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Děti nehledají jen za každou cenu své skutečné rodiče, ale někoho, kdo jim dokáže projevit lásku a autentický pocit blízkosti,' myslí si David Jařab, scenárista filmu Amerikánka i stejnojmenného románu.

Stejný příběh a tři různé umělecké formy. Kterou verzi Amerikánky preferujete? Divadelní hru, film, nebo knihu?

Jsou to všechno moje děti. Román v sobě ale asi skrývá nejkomplexnější podobu příběhu.

Film jde do kin 26. září. Promluvil jste do jeho výsledné podoby i jinak než jen jako scenárista?

Diskutovali jsme s Viktorem o mnoha věcech při mnoha verzích scénáře, které průběžně vznikaly. Od začátku natáčení jsem však do procesu přerodu v nové dílo už nezasahoval.

Už jste hotový film viděl?

Ne, ještě ne. Nechávám si překvapení až na premiéru. Ale je mi jasné, že můj vztah musí být vždy trochu ambivalentní. Nebude to už ten příběh, který jsem napsal, ale možná to bude příběh ještě lepší. A tak to má být. Scénář sám o sobě není žádné ucelené dílo. I proto jsem rád, že jsem svou verzi mohl přenést do románové podoby.

Na čem teď pracujete?

Kromě svých projektů, mezi které patří momentálně především komorní válečné drama Dokud nás smrt…, které se momentálně nachází v podobě scénáře a pomalu se rozjíždí proces jeho realizace, kde jsem zároveň režisérem, pracujeme s Viktorem Taušem na dalším velkém projektu, tentokrát na adaptaci tří knih vynikající české autorky Anny Bolavé – Do tmy, Ke dnu a Po povodni. Převádím je do podoby šestidílného seriálu a jednoho filmu, které tvoří jeden cyklus. Mám napsaný první díl a načrtnutou celou sérii. Takže v příštích letech budeme mít zřejmě práce dost. Věřím, že si diváci najdou cestu jak k Amerikánce, ať už v jakékoliv podobě, tak k tomuto projektu, který by měl být žánrově i příběhově něčím v české kotlině ne zcela obvyklým.