„Jedná se o film, který se odehrává na konci druhé světové války během března a května roku 1945,“ prozradil lokační manažer ze společnosti Sirena Film Petr Růčka. Příběh se točí kolem německého vojáka - dezertéra z východní fronty. „Při návratu do Německa za svou rodinou se střetne s vojáky ustupující německé armády,“ doplnil.

Do příprav se štáb pustil už začátkem března. Samotné natáčení začalo na konci měsíce a pokračovat má do 28. dubna. Odehrává se v prostředí kostela sv. Václava a v přilehlých ulicích v polovině města. To je oproti dřívějším zvyklostem filmařů změna, protože dosud projevovali zájem jen o chrám.

„Tentokrát potřebovali velký kus veřejného prostranství. Mají celou část obce pod silnicí, takže je tam omezeno parkování místních,“ podotkl starosta Ladislav Kareš. „Když bude probíhat natáčení, nedostanou se domů, nemůžou také řezat dříví a podobně,“ doplnil.

Zdroj: DeníkDomy, které jsou v záběru, štáb doplnil kulisami a majitelům rozdal přesný harmonogram s časy a místy, kde se zrovna bude pracovat. Podle starosty to ale místní nijak nepohoršuje. „Podepsali smlouvy a dostanou zaplaceno. Nějaký peníz nám filmaři dali také jako odškodnění pro další občany. Když se totiž chtějí dostat z Výsluní do Sobětic, musí čekat třeba deset minut než proběhne záběr. V noci se tu navíc střílí ze samopalu,“ dokreslil.

Obec se musela omezit i v dalších ohledech. Filmaři například po dohodě s radnicí dočasně odstranili lampy veřejného osvětlení, protože do válečných let nesedí. Zabrali také fotbalové hřiště, které jim obec pronajala jako parkoviště. Část štábu tam pobývá v karavanech, je tam i catering. Herci však na noc ve Výsluní nezůstávají. Podle starosty odjíždějí do hotelů v Chomutově a Kadani.

Filmový štáb neprozrazuje, kteří známí aktéři se ve snímku objeví. Řada místních ale doufá, že nějaké místo na stříbrném platně zbude i pro ně. Přihlásila se totiž do komparsu. Produkce pro něj hledala muže, ženy a děti s jednou podmínkou. Měli být štíhlí, aby vyhovovali válečným podmínkám.

„Nakonec ale tak přísní nebyli,“ prozradila jedna z úspěšných komparsistek. „Pro mě je natáčení strašně zajímavé. Chodím tam a sleduji filmaře při práci. Je to velký zážitek, na který možná budu mít památku, jestli se objevím v záběru,“ těší se.

Výsluní se dlouhodobě hřeje v zájmu filmařů. Vyplatí se mu to i finančně. Například aktuální natáčení mu do rozpočtu přinese více než dva miliony korun, což je pro obec se zhruba čtyřmi stovkami obyvatel hotový jackpot. „Částka je to velmi zajímavá, je to skoro 25 procent obecního rozpočtu,“ poznamenal starosta Kareš. „Rozhodně je to nejvyšší částka, jakou jsme kdy dostali. Také tu ale nikdy nebyl takový zmatek,“ upozornil.

Část těchto peněz chce obec použít na další opravy kostela. Monumentální pseudogotický chrám, je totiž pro filmaře dlouhodobě tahákem. Peníze, které „si vydělá“, se do něj lidé Výsluní snaží vracet.

Naposledy se v kostele točila fantasy sága Kolo času, přirovnávaná ke Hrám o trůny. Vznikl tu i český film Zapomenuté světlo, Rok ďábla, velkofilm Jindřich IV., scény pro historický seriál Borgiové a mnohé další.