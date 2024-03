Šestadevadesátý ročník předávání filmových cen Oscar opanoval favorizovaný snímek Oppenheimer. Ten získal sošku pro nejlepší film, uspěli rovněž herci Cillian Murphy a Robert Downey Jr. a oceněn byl i režisér díla Christopher Nolan. Mezi herečkami se z vítězství radovala Emma Stoneová, které úspěch přinesla role v bizarní komedii Chudáčci. Nejlepším zahraničním filmem se stala Zóna zájmu.

Šestadevadesátý ročník předávání filmových cen Oscar opanoval favorizovaný snímek Oppenheimer | Foto: ČTK

Životopisné drama Oppenheimer americko-britského režiséra Christophera Nolana si z předávání filmových cen americké Akademie filmového umění a věd odneslo hned sedm sošek. Sedmačtyřicetiletý irský herec Cillian Murphy, představitel hlavní role „otce“ jaderné bomby Roberta Oppenheimera, následně svou cenu věnoval „všem, kdo bojují za mír“.

Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Američanka Emma Stoneová. Její vítězství tak završilo relativně úspěšnou noc snímku Chudáčci, který posbíral celkem čtyři ocenění. Naprázdno vyšli Zabijáci rozkvetlého měsíce, ačkoli mnozí právě mezi herečkami předpovídali vítězství indiánky Lily Gladstone.

Cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl osmapadesátiletý Robert Downey Jr. za ztvárnění politika a podnikatele Lewise Strausse ve snímku Oppenheimer. Nejlepší herečkou ve vedlejší roli pak byla zvolena Da’Vine Joy Randolphová za své účinkování ve snímku Zimní prázdniny.

Oscar za nejlepší původní scénář připadl francouzské Anatomii pádu, konkrétně režisérce Justine Trietové a Arthuru Hararimu, kteří příběh o soudním procesu se spisovatelkou viněnou z vraždy manžela napsali během koronavirové epidemie. Oscar za nejlepší scénář podle předlohy náleží filmu Americká fikce.

Za nejlepší původní píseň američtí akademici podle očekávání označili jednu z těch, které zazněly v Barbie. Konkrétně tedy What I Made For? od Billie Eilish a jejího bratra Finnease O'Connella.

Barbie - What Was I Made For?:

Zdroj: Youtube

Ocenění za nejlepší masky i výpravu si připsali bizarní Chudáčci, kterým patří taktéž Oscar za nejlepší kostýmy. Cenu pro nejlepší animovaný film získal Chlapec a volavka od japonského mistra žánru Hajaoa Mijazakiho.

Oscara se letos dočkala i japonská filmová příšera Godzilla. Film Godzilla Minus One byl totiž oceněn za vizuální efekty.

Za největšího favorita letošních Oscarů byl všeobecně považován Nolanův snímek o „otci atomové bomby“, který posbíral nejvíce nominací (13) ze všech uchazečů o ceny. Dalšími v pořadí snímků s nejvíce nominacemi byly komedie Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose (11), historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho (10) a kasovně mimořádně úspěšná Barbie (8), jež se dočkala hned dvou nominací za nejlepší píseň.

Opět bez českého zástupce

Oscara pro nejlepší zahraniční celovečerní film získalo mrazivé britské historické drama Zóna zájmu režiséra Jonathana Glazera. Snímek, který zachycuje život rodiny velitele koncentračního tábora v Osvětimi, tak uspěl v konkurenci filmů z Itálie, Japonska, Německa a Španělska.

Také letos chyběl v kategorii zahraničních filmů český uchazeč. Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) sice na podzim vyslala do boje o Oscara snímek Bratři, ten se ale nedostal do užšího výběru. Film Tomáše Mašína vyprávějící příběh útěku bratří Josefa a Ctirada Mašínových z Československa v době studené války však v sobotu získal alespoň Českého lva za nejlepší film roku.

Sošku za nejlepší dokumentární film získal snímek 20 dní v Mariupolu, který natočil režisér Mstyslav Černov ve spolupráci s agenturou AP a investigativním projektem Frontline americké stanice PBS. Film dokumentuje svědectví novináře AP během zhruba tří týdnů v ukrajinském přístavním městě, když bylo počátkem roku 2022 obléháno Rusy.

„Toto je první Oscar v dějinách Ukrajiny, jsem poctěn,“ řekl Černov v děkovací řeči. „Pravděpodobně budu první režisér na tomto pódiu, který říká: ‚Přál bych si, abych tento film nikdy nenatočil, přál bych si, abych to mohl vyměnit za to, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu‘,“ dodal ukrajinský tvůrce.

Příjezdy hvězd pozdrželi protestující

O nových držitelích nejprestižnějších filmových cen rozhodlo přibližně 11 tisíc členů Akademie filmového umění a věd, kterou tvoří herci, režiséři, střihači a další pracovníci filmového průmyslu.

Ještě před samotnou ceremonií v okolí jejího dějiště, divadla Dolby Theatre v Los Angeles, omezovali provoz a příjezdy hvězd k červenému koberci protestující volající po příměří mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Podle agentury AP se některé příjezdy zpomalily až o hodinu.

V loňském roce Oscarům dominovala bláznivá sci-fi komedie Všechno, všude, najednou, která proměnila sedm z jedenácti nominací.