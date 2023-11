Seriál, kterým Deník uctil 100. výročí založení studia Walta Disneyho, skončil. Provázela ho anketa o nejoblíbenější animovanou postavu. A kdo vyhrál? S drtivou převahou Strýček Skrblík. Zdá se, že k jeho nátuře mají Češi blízko.

Konečné pořadí ankety Deníku o nejoblíbenější postavu od Disneyho najdete na konci článku.

Anketa, v níž lidé mohli po deset týdnů hlasovat dle výběru o svou nejoblíbenější animovanou postavu studia Walta Disneyho, skončila. Absolutním vítězem se stal Strýček Skrblík, škudlil, s nímž si jeho tři malí synovci dost „užili“. Bezesporu by si výtečně rozuměl kupříkladu s Ebenezerem Scroogem z Dickensovy Vánoční koledy, kterému dali manželé Tilschovi v češtině půvabné jméno Vydřigroš. Také on doputoval několikrát na filmové plátno, naposledy ho adaptoval v roce 2009 Robert Zemeckis (Scrooga hrál Tom Hanks).

Strýček Skrblík a jeho první desetník:

Kdy ty Vánoce skončí?

Hamižný strýček měl svůj předobraz v Disneyho otci (jenž svým dospívajícím synům rovněž odpíral kapesné a peníze z brigád jim zamykal do šuplíku). Ve světě Disneyho postav je to tzv. pekingský kačer, kterého vymyslel a nakreslil Waltův spolupracovník Carl Barks, jemuž se přezdívalo komiksový Hans Christian Andersen. Jednou z jeho autorských zálib při kreslení příhod z Kačerova byla auta coby výraz povah jejich majitelů.

Skrblík byl strýcem kačera Donalda a poprvé ho diváci mohli vidět v komiksu Vánoce na Medvědí Hoře (Dell Comics, 1947). Měl vousy, brýle a hůl a žil ve svém domě stranou ostatních lidí: „Sedím v tom obrovském domě na samotě a čekám, až ty zatracené Vánoce skončí! To hloupé období, kdy každý miluje každého! Proklínám to! Všechny nenávidím!“

Skrblík miliardář

Časem se Skrblík stal jednou z nejpopulárnějších a nejznámějších postav Walta Disneyho, mimo jiné díky sarkasmu, kterým jeho příběhy autor obdařil. Mimochodem, není populární jen u nás. Jeho komiksy a filmy včetně toho s příznačným názvem Money (1967) se těší velkému nadšení i jinde ve světě, od Finska až po Španělsko.

Strýček Skrblík a peníze z roku 1967:

V žebříčku, který před několika lety sestavil americký Forbes, se vyhoupl dokonce na první příčku smyšlených miliardářů. Hodnotu jeho filmových zlaťáčků Forbes odhadl v přepočtu na téměř 750 miliard korun (!). Je to sice o devět miliard méně, než má živý Bill Gates, ale zase víc než „výdělek“ Carlisle Cullena, upíra ze slavné ságy Stmívání.

Mnohé z toho, co Skrblík a jeho synovci prováděli, by asi dnes společensky neobstálo. Mimo jiné nekorektnost vůči některým sociálním skupinám nebo Afroameričanům. Na cestách Afrikou se Skrblík nechoval k domorodcům zrovna vybíravě. Ale to je už minulost.

Magie trpaslíků

Dvojku vybojovala sedmička trpaslíků. Bez Sněhurky. Ta žila v anketě svým vlastním životem, a tak skončila devátá. Zato Prófa, Šmudla, Kejchal, Stydlín a jejich kolegové úderníci se těší i po letech zasloužené pozornosti a o patro níž pod Skrblíkem se naparují před bronzovým Myšákem.

V době zrodu slavného oscarového animovaného filmu vybírali tvůrci Sněhurky z více než padesáti adeptů od různých kreslířů. Z „castingu“, kde figurovali například Scrappy (Roztržitý), Jumpy (Nervóza), Woeful (Bědoválek), Awful (Strašlivec), Gaspy (Kokta) nebo Dirty (Špindíra), nakonec vyšli vítězně ti, které známe dnes. Mimochodem, dva divácky nejvděčnější, Prófa a Šmudla, se napoprvé do výběru ani nedostali…

Králík Oswald, předchůdce Myšáka Mickeyho, dal svému tvůrci první lekci:

O tom, že byli odjakživa populární, svědčí fakt, že je Disney použil několikrát i mimo pohádku do různých reklamních klipů, například pro děti. Během druhé světové války se stali i hrdiny filmečku Okřídlená metla (1943), v němž v rámci boje zdravotníků proti malárii v Jižní Americe pucují interiéry, aby vymýtili komáry coby možné původce nákazy.

Miláček Mickey

Mickey sice skončil v anketě Deníku třetí, má ale za svou kariéru na kontě tolik ocenění, že mu to může být fuk. Drží ostatně jiné primáty: byl prvním neživým „hercem“, který vyhrál Oscara, a první kreslenou postavou, jež má na hollywoodském chodníku slávy svou hvězdu.

Mimochodem, málem se jmenoval Mortimer. Traduje se, že když to slyšela při rodinné debatě Disneyho manželka Lilian, utrousila: „Není to moc dlouhý? Co takhle Mickey?“ Je na místě připomenout, že postavičku nakreslil Waltův letitý spolupracovník, s nímž začínal kariéru, talentovaný Ub Iwerks. Mickey byl Waltovou srdeční postavou, až do roku 1946 ho namlouval osobně. Když otvíral první Disneyland, použil citaci z jednoho z Mickeyho filmů. „Všichni, kdo přijdete na tohle zaslíbené místo, vítejte! Ptačí země je vaše země!“ Ve svém proslovu tehdy jen zaměnil Birdland (Ptačí země) za Disneyland.

„Zase chodí a vnímá! Bude to v pořádku,“ radovala se rodina nemocného Walta Disneyho. Druhý den ráno tvůrce zemřel:

Nejméně populární je dle ankety Pinocchio (4 hlasy). Není asi tolik divu, adaptace Collodiho italské pohádky měly v průběhu času kolísavou úroveň. Ta od Guillerma del Tora se vcelku povedla, Zemeckisův remake z loňska byl propadák. Na druhou stranu, dřevěný kluk v tom není úplně sám. Do stejné party spadli v anketě jen s o pár hlasy navíc i kolouch Bambi a slůně Dumbo. Inu, není nad humor, prachy a lotroviny. Skrblík, trpaslíci a Mickey to zkrátka mají na háku.