Něžná Popelka i feministická Sněhurka. Remaky disneyovek umí vyvolat pozdvižení

Co lze recyklovat, recyklujme. Zvlášť když jde o dobrý obchod. To je heslo, kterým se léta řídí společnost Walt Disney Company. Překlápí své úspěšné animované pohádky do hraných verzí. A s větším či menším úspěchem se jí to daří. Předposlední díl seriálu k letošnímu 100. výročí Studia Walta Disneyho připomíná některé z nich.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte