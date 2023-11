Mary Poppins. Slavný filmový muzikál z produkce Walta Disneyho a nejvýdělečnější film roku 1964 ověnčený pěti Oscary. Julie Andrewsová titulní roli původně nechtěla, toužila po filmové My Fair Lady. Jak to celé dopadlo? Nejen o tom je další díl seriálu o Waltu Disneym. Ke slovu přijde americké „prznění“ anglické klasiky, kovbojka na vřesovištích i porod místo natáčení.

Julie Andrewsová, Karen Dotriceová a Matthew Garber v oscarovém triumfu Walta Disneyho Mary Poppins | Foto: Profimedia

Kterou postavu z dílny Walta Disneyho máte nejraději? Hlasujte v ANKETĚ.

Walta Disneyho uprostřed tvůrčího elánu stěží něco zastavilo. Nepodařilo se to ani britským kritikům, kteří jeho hrané filmy adaptované zkraje 50. let podle anglických předloh Ostrov pokladů a Příběh Robina Hooda vpodstatě vypískali. „Nepřijatelná amerikanizace!,“ hlásala jedna z těch mírnějších recenzí. Inu sáhnout „ostrovanům“ na literární klasiku byla od amerického suveréna velká opovážlivost.

Traduje se, že s Disneyho čtvrtým anglickým filmem Rob Roy, buřič ze skotských vrchů měl problém i jeho britský režisér Harold French, kterého si Walt vybral. Když měl snímek o skotském rekovi natočený na motivy díla uctívaného Waltera Scotta uvést před královnou, všelijak se ošíval.

Nakonec prohlásil: „Veličenstvo, mnoho nečekejte. Je to jen taková kovbojka v kostkovaných sukních.“

Ani Disney se nevyvaroval kontroverzí:

Erotický Beethoven? Z Disneyho Fantazie vstávaly kolegům vlasy na hlavě

Nic z toho ovšem nemohlo úspěšného amerického producenta Sněhurky v tažení anglickými knižními luhy zastavit. Ostatně třeba Alenka v říši divů (1951) sice britskou kritiku pojetím Carrollovy hrdinky pobouřila, nicméně v kinech slavila úspěch.

Nějaký čas se Disney nechal uchvacovat faunou, produkoval přírodovědné dokumenty (na Aljašce dokonce některé sám natáčel) a ve střižně pak fascinovaně sledoval kruté souboje vosy a tarantule či drsný život tuleňů drtících v bitkách svá mláďata. Svého času sice svážel do studií živá zvířata s ohrádkami, aby podle nich jeho kreslíři malovali příslušné animované hrdiny (například jelena, skunka a králíky při přípravách na Bambiho). Nicméně život v syrové divočině, to byla jiná káva a jiné drama!

Mary Poppins (1964) - trailer:

Zdroj: Youtube

Jakmile však začal do komentářů dokumentů pašovat oslovení „pan Chřestýš“ místo chřestýš a „pan Tarantule“ místo tarantule, navíc vymýšlel vlastní fabule pro natočené zvířecí scény, bylo jasné, že Walta popadl absťák. Po velkém celovečerním příběhu.

Tanečky kolem herečky

Nejprve přišel Lady a Tramp, následovala nejdražší animovaná disneyovka Šípková Růženka (která v kinech víceméně propadla). Pak už se začal rodit největší kasovní hit v Disneyho hrané tvorbě – Mary Poppins. Walt nosil muzikál v hlavě skoro dvacet let, od chvíle, kdy mu před válkou padla do ruky knižní předloha P. L. Traversové, kterou objevil u dcery Diane.

Výrobní proces byl, stejně jako u všech jeho velkých děl, dlouhý a nervy drásající. Včetně hledání ústřední protagonistky. Autorce předlohy se moc nezamlouvalo, že by Mary měla být kreslená, zavrhla i rotoskopii, jakou měla Sněhurka. Dohodli se nakonec, že ji bude hrát živá herečka, stejné rozhodnutí se týkalo dalších postav.

Disney ve své době zareagoval i na Adolfa Hitlera:

Disney ve válečných službách? Vznikly agitky i Kačerův Mein Kampf

Mary Poppins je přísná, ale originální chůva, jež jednoho podmračeného dne přistane pomocí kouzelného deštníku v Londýně a změní život vytížených rodičů, ale hlavně jejich dětí, jimž otevře svět fantazie. V knižní předloze byla ženou středního věku, Disney tedy nejprve hledal herečku podle těchto měřítek. V plánu měl více než padesátiletou Bette Davisovou, bratři Shermanovi, kteří složili pro film písně a hudbu, však chtěli tanečnici a zpěvačku Mary Martinovou z filmu Noc a den o Cole Porterovi. Ta se ale odmítla vrátit před kameru.

Lízu chci víc

Disney začal zvažovat mladší adeptku. Radil se s kdekým včetně sekretářky, zubařky i trafikantky. Všechny řekly nezávisle na sobě: „Julie Andrewsová.“ Krásná mladá Julie v tu dobu zářila na prknech Broadwaye jako My Fair Lady a když si Walt poslechl její soprán, napsal jí v únoru 1962 dopis s nabídkou titulní role Poppins. Jenže Julie byla těhotná. Z Broadwaye právě odlétala do Londýna porodit. Počkáme, rozhodl Disney. Julie byla jeho sázka na jistotu.

Smlouvu podepsali v listopadu. Walt, uhranutý hereččiným půvabem, si mnul ruce, přišel však další problém. Julie si před podpisem nečekaně vyžádala dodatečný bod: „Jestli mi u Warner Bros. nabídnou filmovou My Fair Lady, kterou právě připravují, chci být uvolněna pro jejich projekt.“

Disneyho to vykolejilo, na takové podmínky nebyl u mladých hereček zvyklý. Všechno většinou muselo být podle jeho. Ale Julii chtěl a to velmi. A tak s úpravou smlouvy se skřípěním zubů souhlasil.

Dick Van Dyke a Julie Andrewsová v muzikálu Mary PoppinsZdroj: Profimedia

Štěstěna stála při něm. Producent Jack L. Warner a režisér George Cukor si - jak už víme – vybrali pro Lízu Doolittlovou Audrey Hepburnovou. Julie zůstala Disneymu a jakkoli ji vyfouknutá květinářka Líza (kterou zpívala na Broadwayi) hodně mrzela, odvedla v Mary Poppins brilantní výkon.

Zdroj: DeníkAni Disney nic nepodcenil. Investoval do unikátních kreslených dekorací, pro iluzi panoramatu Londýna zkraje století vzniklo kolem stovky maleb na sklo, šily se nápadité kostýmy, pečlivě trénovala choreografie, najímal kompars. Režisér Robert Stevenson dostal za úkol pilovat více scény hrané než animované.

Premiéra byla v srpnu 1964 v losangeleském Grauman’s Chinese Theatre a film si vysloužil velké ovace. Dětské herecké výkony, písně Richarda a Roberta Shermana i taneční scény, zejména na střechách londýnských domů, slavily úspěch. Rozverná píseň Chim Chim Cher-ee se stala hitem. A nejen ona.

Co se příliš neví o Sněhurce?

Disneyho Sněhurka se od své předchůdkyně lišila. Film si oblíbil i Adolf Hitler

Nejvíce se ovšem tleskalo chytré a vtipné Julii Andrewsové a Dickovi Van Dykovi, jenž hrál Maryina přítele Berta a jehož číslo s tučňáky okouzlilo děti i dospělé. Na rozdíl od autorky knižní předlohy, která prý v kině plakala. Nikoli ovšem radostí. Animace jí v adaptaci obecně vadila. Alespoň tak píše Valerie Lawsonová v publikaci Mary Poppins, napsala. Život P. L. Traversové (Mary Poppins, She Wrote. The Life of P. L. Travers).

Oscarový triumf

To ovšem dějiny filmového úspěchu nezajímá. Favoritem oscarového večera byla ten rok My Fair Lady, nicméně Disneyho muzikál, zdánlivý outsider, se dočkal třinácti nominací. Konkurent sice posbíral sošek víc, včetně nejlepšího filmu, režie a hlavního herce, Oscara za nejlepší herečku si ale odnesla z pódia šťastná Julie Andrewsová. Mimo jiné proto, že na rozdíl od Hepburnové (jejíž party nazpívala Marni Nixonová) své písně nazpívala sama.

Snímek bodoval i v dalších čtyřech kategoriích, včetně střihu a hudby.

Julie Andrewsová ve filmu Mary Poppins:

Zdroj: Youtube

Byla to velká noc. Disney zářil, neboť poprvé v historii studia dosáhl jejich film v oscarových nominacích i na metu nejvyšší. Navíc ve společnosti filmů jako vysoce ceněný Řek Zorba. Písničky Shermanů vyšly na deskách, Traversové kniha ve dvou vydáních – mimo jiné s obálkou a fotkami z Disneyho muzikálu. Ta filmová se vyprodala rychleji. Už nikdy potom neměl žádný hraný snímek za Waltova života takový úspěch…