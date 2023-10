Sněhurka, Popelka či Myšák Mickey Walta Disneyho proslavily. Otec zábavního průmyslu má ale na kontě i méně známá, spíše experimentální, díla. Mimo jiné dvouhodinovou Fantazii, budící dodnes údiv, minimálně tím, kam až se Walt navzdory svým estetickým limitům odvážil. Uznejte, koho jiného by napadlo spojit klasickou hudbu, fauny a Myšáka?

Tokající kentaurka v etudě s Beethovenovou Pastorální | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Walt Disney byl ve studiu pověstný perfekcionista, solitér se slabostí pro moderní výstřelky, nečekané cesty i tvůrčí výboje. Někdy i za hranice svých možností. Většinou to vyšlo, občas ale také ne. I když o tom se samozřejmě tolik nemluvilo. Ve 20. a 30. letech si Disney kromě veselých příhod s Myšákem a Donaldem dělal radost občasnými satirkami.

Třeba šestiminutovým Tancem kostlivců v rámci Směšných symfonií (1929), jenž byl výsměchem hollywoodským show a hvězdičkám hopsajícím na neonových schodištích a pódiích. Na kvartetu koster, které v noci trsají mezi hroby a drnkají na xylofon z vlastních kostí, se studio vskutku vyřádilo.

Půvabný byl i snímek Matka Husa jde do Hollywoodu (1938) s kreslenou Katherine Hepburnovou či Laurelem a Hardym, v němž Disney parodoval svět filmu. A samozřejmě oscarová Vůdcova tvář (1943), kde si Disney utahoval z Hitlera, hajlování a vojenských pochodových šarád.

Zas to umění

Dvě slova ale budila ve studiu rozpaky a hrůzu – umění a abstrakce. Jakmile došlo na podobné ambice, animátoři si zoufali. Obvykle to přinášelo problémy a nervozitu při práci. Jenže přesně pro tohle se Walt v roce 1940 rozhodl. Měl to být další z experimentů, které ho vždy lákaly, tentokrát ovšem vkročil do hodně záludných vod.

Rozhodl se zpopularizovat vážnou hudbu, samozřejmě pomocí animace, jež by sloužila tvorbě známých skladatelů. Byli u toho i dva další nadšenci – Leopold Stokowski, propagátor vážné hudby v USA, jenž měl pomoci udělat z filmu stereofonní koncert - v té době technickou novinku, a německý emigrant Oskar Fischinger, který svými kolážemi filmového obrazu a hudebních skladeb sklízel úspěch v Evropě. „Nějaký čas jsem hrával na housle,“ prohlásil Walt, aby bylo jasno, že i on disponuje jistým hudebním vzděláním a vkusem…

Ďábelský koktejl

Tak se začala rodit Fantazie, jeden z nejodvážnějších a nejbizarnějších projektů, které Walt stvořil. Ve šťastné osmičce audiovizuálních čísel, jež měly přivést diváky blíže ke klasikům, figurovaly Bachova Toccata a Fuga d moll, suita z Čajkovského Louskáčka, Dukasův Čarodějův učeň, Stravinského Svěcení jara, Beethovenova Pastorální symfonie, Ponchilleiho Tanec hodin, Musorgského Noc na Lysé hoře a Schubertova Ave Maria.

Rozumělo se samosebou, že nebude chybět ani šéfův oblíbenec Myšák Mickey. A navrch hudební teoretik Deems Talyor, který měl každou skladbu ve filmu opatřit výkladem. Waltovým spolupracovníkům z toho vstávaly vlasy na hlavě, jen na tuhle sešlost pomysleli.

Tanec hodin z Ponchielliho opery GiocondaZdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Přípravy byly hutné a dlouhé a leckdo během nich tušil, že tenhle eintopf bude hodně ďábelským, těžko stravitelným koktejlem. Každé číslo a skladba měly svého režiséra a animátory, nad vším měl dohled Walt Disney. V „nejvíce strhujícím dobrodružství“, jak otec projektu podívanou nazval, bylo téměř vše, co diváci znali z filmových disneyovek: víly zvonící na okvětní plátky, kouzelníci, příšery, barevné gejzíry, slůňata, jednorožci i lesní zvířátka, ovšem jako obrazový doprovod věhlasných skladeb, kombinovaný s dalšími nevídanými prvky. Mimochodem, před pár lety byl k vidění v pražském kině Aero.

Klasika v náruči hub, faunů a slonů

Nejvíce umírněný byl Bach, jehož Toccatu provázely neškodné měnící se výtvarné křivky a míhající se ruce s hudebními nástroji. Čarodějův učeň odzbrojoval diváky nápady a humorem myšáka, jenž štvaný kouzly, košťaty a kbelíky vody marně bojoval proti zlu.

V dalších číslech si tvůrci dopřáli kreativnější rozmach - taneční scéna z Louskáčka dostala krom jiného čínské houbičky a motýly, Ponchiellův Tanec hodin z opery Gioconda o milostném trojúhelníku v renesančních Benátkách provázeli tančící animovaní hroši, sloni a krokodýly - záměr, který ve své době nikdo z diváků nepochopil.

Zdroj: DeníkStravinského Svěcení jara provázely sopečné erupce, zemské otřesy a cáry mlh a bohužel i pravěcí ještěři, pterodaktylové a další muzejní exponáty. Tvůrčí erupce neminuly zjevně ani animátory a autory jednotlivých čísel.

Kritici roznesli Svěcení jara ve Fantazii po premiéře na kopytech a sám Stravinskij se k filmu nehlásil (ačkoli z dobových fotografií – jak dokládá i publikace Borise Jachnina Walt Disney - je patrné, že ve studiu byl a je dokonce zachycen s figurkou pterodaktyla).

Kritika v šoku

Zlatý hřeb hudebně-filmového experimentu přišel se Schubertem, Musorgským a Beethovenem. Hudba prvního byla rozdělena na kousky a proložena druhým, oboje servírováno jako stylově nesourodý souboj dobra a zla. Při nočním klanění Černobohu tančily krom jiného ještěrky a bujelo zlo, zatímco Ave Maria slavila při východu slunce nebeské síly a dobro triumfovalo.

A Beethovenova Pastorální? Disneyho hravost a patrně i snaha zádumčivého skladatele nějak polidštit dodala symfonii erotický tón, polonahé kentaurky a fauny ovíjející se kolem sebe.

Jak přibližuje Jachnin ve zmíněné knize, „zdá se, že v tvůrčím vytržení radili Stokowski a Taylor Waltovi, jak má dělat kreslený film a on jim z vděčnosti oplácel radami ze sféry klasické hudby…“ A přidává dobové reakce recenzentů, z nichž nejupřímnější (ale zdaleka ne nejostřejší) byla Dorothy Thompsonová z New York Herald Tribune: „Jdu z hlediště na vzduch v nervovém šoku!“

Dnes působí Fantazie jako bizarní hříčka, nad níž se hudební teoretik pousměje. V době svého zrodu - jakkoli šlo o nové postupy v animační tvorbě - ale budila u intelektálů pohoršení. Byl to jako vždy u Disneyho velký experiment, kterým se tvůrčí tým až na výjimky dobře bavil, tentokrát ale propadl.

Kritika sice chválila některé animované pasáže, nápady a hravost, jinak ale panovaly rozpaky.

Plán obměňovat čísla za jiné skladatele vyšel naprázdno, kinaři brojili proti dvouhodinové stopáži a nudným teoretickým výkladům, někde je rovnou vystřihli. Stokowski s Disneym dostali malé Oscary za technickou stránku, stereofonní systém Fantasound ale vyžadoval inovaci zvukového vybavení v kinech, a to drtivá většina z nich odmítla. Vyhrál jen myšák. Jako hrdina Čarodějova učně se prosadil samostatně v kinech a televizi. Jako groteska…