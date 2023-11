Jako dravá štika. Walt Disney dal své společnosti do vínku bojovnost. I sto let po svém zrodu se jeho značka drží ve filmovém světě. Urazila obrovský kus cesty. Svého času okouzlovali diváky Myšák a Sněhurka, teď kralují v kinech a na platformách Hvězdné války, kapitán Amerika, Rebelky či živly. Mimo jiné. I o tom bude poslední část cyklu Deníku na počest muže, který se stal ztělesněním amerického snu.

Ahsoka z dílny Disneyho | Foto: se svolením Disney+

Společnost The Walt Disney Company se od dob svého zakladatele radikálně proměnila. Z hlediska obchodní strategie by mnohé její kroky Walt nejspíš schválil, i když s kreativitou je společnost, na rozdíl od něj, občas na štíru.

Seriál Deníku ke 100. výročí studia Walta Disneyho končí. Až do 28. listopadu ale ještě můžete hlasovat o svých favoritech z filmových disneyovek v anketě Deníku.

Vrátila ale do hry Králíka Oswalda (Oswald the Lucky Rabbit), kterého se jí po roce 2006 podařilo koupit po několikaletých sporech zpět. Nad tím by Walt, jenž k němu ztratil ve 30. letech kvůli nezkušenosti autorská práva, určitě zaplesal. Tak jako jeho slavní kostlivci mezi hroby…

Co lze zrecyklovat, zrecyklujme. I tím se řídí Walt Disney:

Něžná Popelka i feministická Sněhurka. Remaky disneyovek umí vyvolat pozdvižení

Ještě předtím, v roce 2006 proběhl zajímavý nákup. Prezident a CEO Disneyho Bob Iger se dohodl s vedením Pixar Animation Studios o fúzi. „Když jsem zvažoval cesty k tomu, jak vrátit Disneyho animaci slávu, pochopil jsem, že musíme udržet kontakt s Pixarem,“ řekl k tomu Iger.

Měl pravdu. Šest filmů, které Pixar do té doby ve spolupráci s Disneym natočil, přineslo přes 3 miliardy dolarů. Postaraly se o to například filmy Příběh hraček, Hledá se Nemo a Úžasňákovi. Mimochodem, v rámci této fúze se mezi největší podílníky Disneyho (přes 50 procent) dostal i Steve Jobs, někdejší šéf Pixaru.

Animovaný snímek Mezi živly:

Zdroj: Youtube

Byl to šťastný obchod a potvrdily to záhy další animované hity - Ratatouille, V hlavě, Rebelka, nové díly Příběhu hraček či Mezi živly.

Hodně bolestné

O tři roky později došlo na akvizici Marvel Studios, jež mají pro změnu v portfóliu dvě stě komiksových celebrit – od Kapitána Ameriky přes Thora až po Černou vdovu. V poslední době jejich lesk, pravda, trochu skomírá, nicméně pořád je to úctyhodná sešlost s hvězdami typu Scarlett Johanssonové, Roberta Downeyho ml., Samuela L. Jacksona nebo Marka Ruffala.

A konečně, roku 2012 přistál na palubě Disneyho lodě Lucasfilm s úspěšnou franšízou Star Wars.

Vesmír Star Wars v Disneylandu v OrlanduZdroj: se svolením Disney+

„Bylo to hodně, hodně bolestné. Ale je mi 69 let. A musel jsem si položit otázku: Přes deset let jsem vyvíjel tohle hvězdné impérium. Chci to dělat i po zbytek života? Rozhodl jsem, že ne. Že budu další roky věnovat své dceři a ženě a chvíli si ještě ten život užiju,“ přiznal pro indiewire.com na adresu prodeje své společnosti George Lucas, duchovní otec legendárního projektu.

Mezi nejúspěšnější Disneyho filmy patří Mary Poppins z roku 1964:

Za skotskou kovbojku dostal Disney sodu. Mary Poppins mu ale vyzpívala Oscary

Lucasfilm byl pro Disneyho velkou sázkou na jistotu. Filmy, videohry, knihy, hračky, fanouškovské kluby, únikovky. Ve studiu začali prakticky ihned chystat další trilogii. Epizoda VII – Síla se probouzí utržila v roce 2015 celkem dvě miliardy dolarů. První ze samostatných snímků Rogue One: A Star Wars Story a hlavně Poslední z Jediů už na tom byly hůře, pořád se ale těšily celosvětové pozornosti.

Propadáky i miláčci

Asi největším propadákem se zatím stal film Solo: A Star Wars Story (2018). A to těsně před natáčením studio vyměnilo režiséry Phila Lorda a Chrise Millera za Rona Howarda. „Jsou to oba milí chlapíci, ale jejich zázemí je v animované tvorbě a v experimentování. Ukazuje se, že se to úplně nepotkává s tím, co chceme pro příběh Hana Sola,“ vysvětlilo studio výměnu na režijním křesle.

Ani tak to nebylo nic platné. Studio přišlo ve finále o desítky milionů dolarů, očekávání se nenaplnila. Jak se zdá, fenomén Star Wars má kolísavou úroveň a s přízní fanoušků je to podobné.

Jaký byl závěr života Walta Disneyho:

Operace počká, řekl Walt Disney a zapálil si. Za pár týdnů zemřel

Jistým oživením mohou být seriály pro platformu Disney+ - mimo jiné Mandalorian, Boba Fett: Zákon podsvětí, Obi-Wan Kenobi, Andor nebo Ahsoka. Obvykle ale po prvních dílech sledovanost klesá, u Andora na necelou půlmiliardu diváků. To nejsou s ohledem na čísla konkurentů (díly Pána prstenů: Prsteny moci měly podle firmy Nielsen přes miliardu) dobré zprávy.

100 let s DisneymZdroj: Deník

Štěstěna i divácké nálady jsou zkrátka vrtkavé. To dobře znal už Walt Disney. Pořád tu ale zůstává „světlá“ strana síly – byznys kolem obchodní značky, mimo jiné v podobě Disneylandu. Vesmír Star Wars se klene i nad zábavním parkem Disney World v Orlandu, kde mají Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader či Luke Skywalker pořád svoji magii.

Včetně slavné hudební znělky pětioscarového držitele Johna Williamse, a lodi Millennium Falcon – simulátoru, jenž návštěvníky přenese do světa nekonečných dálek, planet a pozoruhodných příběhů. Koneckonců, netřeba jezdit až do Orlanda. Mnohé lze užít i díky různým simulátorům a moderním hrám.