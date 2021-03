Stejně jako v případě většiny nejslavnějších hrdinů komiksového nakladatelství Marvel, i za vznikem X-Menů stál ikonický tvůrce Stan Lee. Už je tomu docela dlouho – první kreslený sešit představující svět nadlidsky nadaných mutantů, kteří žijí mezi námi, vyšel již v roce 1963. A odkud se nositelé záhadného genu X vlastně vzali?

Stan Lee, jedna z nejvlivnějších postav americké popkultury, vždy s úsměvem tvrdil, že se k nim dostal díky vlastní lenosti. Když dříve vytvářel klasické hrdiny, jako jsou například Spider-Man, Hulk anebo mimozemský polobožský Thor, vždy byl nucen vymýšlet a následně vysvětlovat, jak daní gerojové přišli ke svým nevšedním talentům. Jenže mu brzy začaly docházet nápady. Jak říkal, „ne každého může pokousat radioaktivní pavouk anebo ozářit gama paprsky“. Proto stvořil zcela nový unikátní svět, alternativní verzi naší budoucnosti, kde existenci zázraků „hodil“ na tak banální věc, jako jsou v přírodě zcela běžné procesy mutace.

Původně se dokonce noví hrdinové měli jako tým jmenovat The Mutants, případně Merry Mutants. Tehdy Lee ale zkraje narazil na problém, že zámořští čtenáři mnohdy netušili, co to vlastně mutace je. K názvu X-Meni jej nakonec dovedla jednoduchá, a přesto neotřesitelná logika spojená s rozvíjením fantazií o nově vznikajícím dobrodružství.

Učitel a jeho žáci

Stan Lee si tehdy položil otázku: Co je třeba dělat s dětmi, které se narodily jiné a jejich pozoruhodné schopnosti je děsí? Je třeba je učit. Proto stvořil profesora Charlese Xaviera, výjimečně mocnou a stejně tak moudrou a laskavou osobnost, jež trpělivě vede nadané žáky přijmout vlastní jinakost. Také X-Meni, kteří dostali jméno po svém mentorovi a jsou „eXtra“, vždy byli humanistickým poselstvím, které bojuje proti rasismu, respektive strachu z jinakosti. Protože se ale lidé s podobnými obavami prali vždy, v tomto ohledu byl Lee realista, nikdy to s nimi neměli mutanti na komiksových stránkách snadné. Jenže ve světě superhrdinských malůvek je vždy třeba mít hodně nepřátel, řadí se mezi ně také mutanti, kteří z nejrůznějších důvodů sešli z cesty. A právě toto základní schéma využívají i filmaři.

Byli to právě X-Meni velmi talentovaného Bryana Singera, již v roce 2000 započali revoluci komiksových adaptací a vyšlapali cestičku hraným Avengerům, Fantastické čtyřce a podobným maskovaným strážcům. A protože i mezi diváky dlouhodobě patří mezi velmi oblíbené, dočkali jsme se dodnes hned dvanácti jejich filmů! Pokud do daného výčtu připočteme i z x-menovského světa pocházejícího výtečníka a sprosťáka Deadpoola. Ale nejen to, mutanti, bojující proti živým stvořením i proti gigantickým robotům Sentinelům, už dokonce pronikli i do seriálového světa.

Pokud jste na Primě Cool viděli skvělou sérii Legion, vězte, že její hlavní hrdina David Heller nikdy netrpěl duševní poruchou, nýbrž mu škodil spíše divoký rodokmen. Je to ostatně syn samotného profesora X. A je zcela nevyhnutelné, že další seriály a snímky budou přicházet i v blízké budoucnosti, třebaže poslední dobou mají značné potíže. X-Meny, tak báječně variabilní, smrtící, a přesto hájící barvy dobra a člověka, nemůže nic zastavit. Tedy kromě koronakrize, jež odsunula premiéru Nových mutantů, nejnovějšího snímku z cyklu, na neurčito a možná ještě dál.

Noví mutanti a ti další

Další snímky o X-Menech vznikají, ale je nutné dodat, že to nemají snadné. Již kolem filmu z roku 2019 X-Men: Dark Phoenix panoval chaos, související jak se spory režiséra Simona Kinberga s producenty, tak s neustále přepisovaným scénářem. Výsledkem byl jeden z největších finančních propadáků za poslední roky. Ani Noví mutanti to nebudou mít snadné. Také nadějný nápad představit mladé a méně známé X-Meny v hororovém kabátku momentálně trpí produkčními nesnázemi, chvíli to dokonce vypadalo, že se ani nedostane do kin, a když konečně dostal šanci, produkce jen před pár dny ohlásila, že premiéru je třeba odložit kvůli mizivé návštěvnosti pandemií zasažených kin. Ani tak ale franšíza kupodivu není v ohrožení. Nesmíme zapomínat, že ji společně s korporací Fox zakoupili disneyovští marvelovci, kteří přesně vědí, jak na podobných formátech vydělat opravdu hodně peněz. Při troše dobré vůle bychom se tak v blízkých letech mohli dočkat jak „karetního“ rebela Gambita, tak dalších jeho slavných kolegů.

Profesor X

James McAvoy je sice velkou hereckou hvězdou, ale i tak by udělal jako fanoušek komiksové předlohy cokoli pro to, aby získal roli profesora Charlese Xaviera. A jakmile se mu to povedlo, pro radost si rovnou oholil hlavu s tím, že bude svému idolu z dětství co nejvíce podobný. Jen tak učinil poněkud předčasně. Nevěděl totiž, že v prvním snímku z nové série bude profesor X ještě vlasatý. Nakonec tak musel během natáčení nosit paruku.

Wolverin

Už jen z názvů jednotlivých snímků je jasné, který ze svěřenců profesora X patří v popkultuře mezi nejoblíbenější. Na Wolverinovi, chcete-li Rosomákovi, jeho fanoušci obdivují jak nezničitelné adamantiové drápy a superschopnost rychlého uzdravení, tak jeho poněkud nabručenou náturu zachmuřeného drsňáka eastwoodovského typu. Je bezesporu, že za úspěch celé filmové X-Men franšízy může do značné míry i Hugh Jackman, který se stal tváří přímočarého rváče. Stačilo ale málo a Jackman se se svojí nejslavnější rolí minul. Původně měl drsného chlapíka hrát Dougray Scott. Naštěstí ale raději kývl na roli záporáka v druhé Mission: Impossible, a tak se ve Wolverina nakonec proměnil urostlý Australan. Stalo se tak pouhé tři týdny před začátkem natáčení a na přímluvu Russella Crowea, který svého méně známého krajana doporučil.

Ženy mezi X-Meny

Jedním z důvodů popularity X-Menů v jejich komiksové podobě je také fakt, že si danou sérii oblíbily i dívčí čtenářky. Na rozdíl od jiných superhrdinských týmů je mezi následovníky profesora X velké procento žen, a to mnohdy zcela klíčových charakterů. Už ve zcela prvním příběhu o mutantech nechyběla zásluhou prvních tří snímků slavná Jane Gray (viz foto vlevo), jedna z nejmocnějších mutantek světa. Později se do sešitů vloudily i bouřím vládnoucí Storm, měňavá Mystique, ledová Emma Frost, Rogue, z Avengerů známá Scarlett Witch, Jubilee, Kity Pride a mnohé další úžasné bojovnice. A vždy zde měly velmi pádné slovo.

X-Men poprvé

Že na první hrané X-Meny došlo až v roce 2000, bylo dáno především touhou filmařů dopřát divákům co největší trikový zážitek. A taky vinou producentských potíží. Scénář ke snímku, který by představil nositele genu X jinak než v animované podobě, byl ale k dispozici již v roce 1984. Ještě chodící profesor Xavier v něm měl společně s Cyclopsem, Storm, Wolverinem, namodralým Nightcravlerem a s dalšími z týmu bojovat proti nepřátelské organizaci Proteus. Jen se na projekt nakonec nenašly peníze. Škoda, v dané době byl jediným hraným superhrdinou sám Superman, mohli jsme mít s čím srovnávat.

Jak šly jednotlivé díly po sobě

X-Men (2000), Režie: Bryan Singer

X-Men 2 (2003), Režie: Bryan Singer

X-Men: Poslední vzdor (2006), Režie: Brett Rattner

X-Men Origins: Wolverine (2009), Režie: Gavin Hood

X-Men: První třída (2011), Režie: Matthew Vaughn

Wolverine (2013), Režie: James Mangold

X-Men: Budoucí minulost (2014), Režie: Bryan Singer

X-Men: Apokalypsa (2016), Režie: Bryan Singer

Logan: Wolverine (2017), Režie: James Mangold

X-Men: Dark Phoenix (2019), Režie: Simon Kinberg

X-Men: The New Mutants (2020), Režie: Josh Boone