„Je to velký úspěch dostat se s českou produkcí na prestižní filmový festival, jakým je Mezinárodní filmový festival v San Sebastianu. Po sedmnáct letech je to první český snímek zařazený do hlavní soutěže festivalu. A uvidíme v něm i kousek Brna, tedy konkrétně interiéry Mahenova divadla,“ upozornila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Mezi barokem, taktovkou a erotikou. Vojtěch Dyk představí snímek Il Boemo

Příběh o zapomenutém operním mistru Josefu Myslivečkovi, kterého ve filmu ztvárnil Vojtěch Dyk, se odehrává v osmnáctém století převážně v Itálii. Kromě Brna probíhalo natáčení i na zámku v Bučovicích.

Ukrajinka v Čechách

Naproti tomu dramatický příběh Oběť o svobodné matce z Ukrajiny, která žije v malém českém městě, byl natáčen v několika lokalitách Jihomoravského kraje, například ve Znojmě či u hraničního přechodu Hatě. Ve světové premiéře bude uveden na devětasedmdesátém ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách v prestižní kategorii Orizzonti, která se zaměřuje na nadějné nové filmaře a trendy světové kinematografie.

Úspěch českého filmu. Světlonoc Terezy Nvotové si odváží cenu z Locarna

Na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu se snímek představí v kategorii Contemporary World Cinema věnované nejvýraznějším dílům světové kinematografie a otevírá se mu tak cesta na důležitý severoamerický trh.