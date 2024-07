Plevel vyplejete. Co ale s neřádem lidským? Oldřich Kaiser zakouší coby titulní hrdina filmu Zahradníkův rok osud vpravdě kafkovský. Prověřuje míru své trpělivosti a docházejí mu slova. Jak by ne: zkuste čelit bezpráví tam, kde se práva nedovoláte. Jiří Havelka znovu zkoumá absurdní boj jedinců s lidskou neomaleností, zvůlí, (ne)komunikací a paragrafy. A jakkoli jeho nový film připomíná místy téměř horor, zůstává i jiskřička naděje – díky očistné moci přírody.

Divadelník, herec a moderátor Jiří Havelka si zkusil filmovou režii poprvé v roce 2019 – když natočil podle vlastní divadelní hry snímek Vlastníci. Z kin ho částečně vytlačila pandemie covidu 19, přesto hořkou komedii nakonec vidělo přes 320 tisíc diváků.

Málokterý filmař se po sametové revoluci dokázal tak přesně trefit do naší národní povahy. Zopakoval to před dvěma lety také v dalším, méně kompaktním snímku Mimořádná událost a do jisté míry i v divadelně-filmovém projektu Očitý svědek (2021), kde na základě záznamů výslechů přímých účastníků konfrontoval v originální dramatizaci více než třicet svědků s masakrem na Švédských šancích v roce 1945.

Od března do března

Příběh Zahradníka je subtilnější a více ztišený, i tady ale Havelka zkoumá projevy české nátury a konfrontuje život obyčejného člověka s dobou a trudnými společenskými mechanismy. Svého hrdinu sleduje od března do března – dvanáct měsíců v duchu Čapkovy stejnojmenné fejetonistické prózy Zahradníkův rok, která byla jednou z autorových inspirací.

Druhou je novinový článek (podobně jako u Mimořádné události) o kauze Reného Mandyse, jenž odmítl prodat svůj pozemek ruskému podnikateli. Havelka se jím nicméně inspiroval jen volně, reálný předobraz mu slouží k příběhu, jímž se vyjadřuje k obecnějším a nepříliš veselým věcem.

Narušení rutiny

Dny jeho hrdiny plynou takřka beze změny, ráno vyzvedne místní věstník ze schránky, posnídá s ženou, většinu času tráví v zahradě, ruce v hlíně, sází, váže, zalévá. Zeleninu rozdělí do bedýnek a prodá pravidelným zájemcům, kteří za ním jezdí. To vše klidně a mlčky, stejně jako se odehrávají i jeho snídaně, obědy a večeře s ženou – jak to často v dlouholetém vztahu, kde všechno už bylo řečeno, chodí. Do chvíle, než se objeví neřád. Lidský. Koupil sousední zámek, má svůj „podnikatelský záměr“ a chce jeho pozemek. Zastupující realitní agent nabídne sumu, Zahradník odmítne a od té chvíle se začne jeho každodenní rutina hroutit.

Nejprve přijde závora, za níž místní, kteří u něj nakupují, nesmí. „Nový majitel, nová pravidla“, hlásí mu pracovník bezpečností agentury, který ji střeží a jehož si podnikatel najal. Zahradníkovi se tenčí peníze za prodané zboží, ale dál trpělivě sází, ošetřuje, zalévá. A tak zastrašovací metody přitvrdí. Převrácená multikára, zničená úroda ve skleníku, zabité slepice a králíci, vypnutá voda.

Zahradníkovi stále více času ukrajují marné cesty na úřady, kde ovšem příslušná pracovnice a právník krčí rameny a zaštiťují se paragrafy, stížnost tušenému viníkovi byla poslána, bydliště má nicméně v zahraničí, tudíž skončila nedoručena. Místní policie mechanicky a s otrávenými výrazy sbírá vzorky otrávené zeleniny, bez přímých důkazů ovšem nelze nikoho obvinit, nemluvě o tom, že do boje se "zámeckou" arogancí se zjevně nikomu nechce…

Balast slov

Havelka těží zvolna narůstající napětí i absurditu z kontrastu mlčenlivosti hrdiny, jenž své martyrium snáší takřka s gándhíovsky klidným odporem, a balastu slov úřednické mluvy. Výkonná moc úředníků končí u paragrafů, nesrozumitelných právních vyjádření a omluvných úsměvů, jinak se nic neděje.

Mění se jen jednotlivé obrazy/kompozice ilustrující rozklad Zahradníkova klidného řádu: z domácí příjezdové cesty zatarasené závorou přesouvá svůj stánek na rušnou anonymní dálnici, práci na novém skleníku naruší návštěva reportérky s kamerou a ambicí zdokumentovat hrdinovy útrapy („nebude vám to vadit, že ne?“), u stolu je od jistého momentu naproti Zahradníkově partnerce prázdná židle…

Výtečný Oldřich Kaiser

Oldřich Kaiser opět dokazuje, jak skvělý je herec, filmem prochází bez jediného slova a větších gest, jeho výrazná mimika přesto vyjadřuje maximum: klid, radost, nadhled, bolest, vztek a sem tam i úsměšek nad kafkovským údělem, v němž uvízl. Dáša Vokatá je mu ideální partnerkou, ani ona až na pár zásadních vět téměř nepromluví („tak mu to prodej“), přitom tvoří důležitou součást Zahradníkova života. Mnohé tiché a smutně absurdní situace nepotřebují komentáře, například návštěva úřednice, jež na místo činu přinese alespoň vánoční cukroví.

Dobře obsadil Havelka i další archetypální postavy – úlisného realitního makléře ve výtečném podání Michala Isteníka, pracovníka hlídajícího závoru, jenž se škodolibě pase na hrdinových útrapách, hraje Štěpán Kozub, neschopnou úřednici Alena Mihulová, užvaněného, nažehleného právníka Petr Lněnička.

Poezie přírody

Je to trpká podívaná, v níž Havelka konfrontuje různé životní přístupy – pokorného člověka, jenž svůj život staví na klidném každodenním řádu přitakávajícím tomu přírodnímu (trochu jako děda Komárek v Menzelově filmu Na samotě u lesa), a arogantních roztahujících se mocných, kteří jim ho ničí. Do posmutněle bizarních kontrastů staví některé obrazové záběry i Čapkův text namluvený Kaiserem a komentující konkrétní náplň jednotlivých měsíců.

Režisér ji nicméně vyvažuje poetickými záběry a proměnou barev přírody, které vzdává kamera Ferdinanda Mazurka hold v každém z dvanácti měsíců – od něžně bílých květů jarního sadu a zelených sazenic přes zlaté plástve medu a podzimní listí až po bílou zimní pokrývku. Když hrdina nabírá rukama hnědou hlínu, člověk skoro cítí z plátna její vůni.

Aby bylo trochu lépe

Bůhví, koho z distributorů napadlo označit film za komedii, v gradujícím finále se na duši i na těle poničený Zahradník utkává dokonce s mrazivými vizemi s klaunskými maskami a pohřbíváním zaživa v zemi a kafkovská podívaná dostává až hororový nádech. Je to matení diváka a je to zbytečné. Jiří Havelka netočí – chválabohu – řachandy, které mají prvoplánově vydělat. Točí chytré výpovědi o naší současné realitě, o zbabělosti a neschopnosti se domluvit, i o potřebě empatie a nadhledu, aby bylo na světě aspoň trochu lépe. O tom je (mimo jiné) Zahradníkův rok.

Není to snadná podívaná, a jakkoli může svým neuzavřeným vyústěním budit deziluzi či překvapení, má v sobě i špetku naděje. Volně řečeno s Čapkem, „žádné povolání nenabízí tak sochařský postoj jako muž s rýčem… a takový triumf práce“. Navzdory všem neřádům je tu pořád možnost znovu vzít pomyslný rýč a zakousnout se do země, pokračovat v díle. Prostě se vzchopit. Stejně jako příroda, která si vždycky najde cestu a která má svou očistnou sílu…

Hodnocení Deníku: 70 procent