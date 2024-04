Deep Purple – koncert 2013Zdroj: se svolením ČT

ČT art, 19. 4., 20.45

V německém Wackenu koncertovali Deep Purple na přelomu července a srpna 2013 v rámci největšího evropského festivalu heavymetalové hudby. Legendární Britové hlavními hvězdami už nejsou, večerní čas mají vyhrazený domácí Rammstein, ale podvečerní vystoupení má něco do sebe. Nízké slunce dodává koncertu atmosféru prázdninové pohody a při sledování Deep Purple i nádech nostalgie. Ovšem pionýři hardrocku na pódiu si roky nepřipouštějí. V době, kdy koncertovali ve Wackenu, vydali v pořadí devatenáctou desku. Má název Now What?!, tedy v překladu Co teď?. Pro fanoušky britské legendy pošetilá otázka. Hlavně nic neměnit! Zdá se, že to Deep Purple vyslyšeli. Nejenže na desce dokázali občas sáhnout do atmosféry sedmdesátých let, ale i na pódiu servírují to nejlepší. Z aktuálního alba zahráli jedinou skladbu Above and Beyond, ale pak to přijde: Perfect Stranger, Smoke on the Water, Hush a Black Night. Souboj či souhra kytar a hammondek, tedy rukopis tak typický pro Deep Purple, přivádí koncert k bodu varu. Je to prostě síla.