Ve věku 86 let zemřela česká herečka Zdena Hadrbolcová. Ta se v posledních letech stala pevnou součástí nekonečného seriálu Ulice, v němž ztvárnila pekařku Růženku. O hereččině úmrtí jako první informoval deník Blesk.

Zemřela Zdena Hadrbolcová | Foto: Deník/Ivars Gravlejs

Zdena Hadrbolcová dlouhá léta hrála v seriálu Ulice, natáčení však opustila před více než rokem, kdy ji dostihly vážné zdravotní problémy. Podle informací televize Nova byla herečka v poslední době byla kvůli špatnému zdravotnímu stavu v péči lékařů, pobývala v Domově třetího věku a později v Léčebně dlouhodobě nemocných.

Objevila se ve více než sto třiceti filmech a televizních inscenacích, vedle toho však ztvárnila i řadu zajímavých divadelních rolí, překládala divadelní hry a napsala detektivní román Paraple paní Černé.

V televizi se kromě populární Ulice objevila také v seriálu Redakce, filmoví diváci ji znají ze snímků Už zase skáču přes kaluže, Bohouš, Výbuch bude v pět, František je děvkař nebo Miluji tě modře.

Hadrbolcovou nejvíce proslavily filmy o dětech a pro děti. Maminku si mimo jiné zahrála ve slavném filmu Karla Kachyni Už zase skáču přes kaluže, ve snímku Páni kluci nebo Návrat idiota. Ačkoliv sama děti neměla, její herecké výkony byly tak opravdové, že si ji diváci v podobných rolích oblíbili.

Svou historicky první maminku ztvárnila v roce 1970, kdy si ji vybral režisér Kachyňa. Tehdy jí bylo 32 let a jejího filmového synka hrál malý Vladimír Dlouhý. Hadrbolcová na snímek často vzpomínala jako na výjimečný počin.

Zemřela česká herečka a scénáristka Zdena Hadrbolcová. Bylo jí 86 letZdroj: Profimedia

„Mireček (Vladimír Dlouhý) byl báječnej kluk. Už nebyl tak malej, bylo mu asi tak třináct let. Ale jak začal hrát už jako dítě, trávil život v hereckých šatnách a trochu si to spletl a myslel si, že už je dospělej. Začal brzy s alkoholem a to ho udolalo. A to je velká škoda, protože to byl velmi nadanej kluk,“ vyprávěla po letech v rozhovoru pro Český rozhlas.

Chtěla se stát novinářkou

Zdena Hadrbolcová se narodila 13. července 1937 a vyrůstala v pražských Holešovicích. Otec František byl zapálený sportovec, který se věnoval cyklistice a kanoistice a navíc působil jako funkcionář sportovních oddílů, takže na rodinu prý neměl mnoho času. Maminka pracovala jako úřednice. Malá Zdena trávila hodně času u své babičky.

Po maturitě na francouzském gymnáziu dívka, která původně toužila být novinářkou, začala studovat na DAMU. „V ročníku byla s dalšími pozdějšími hereckými hvězdami - Františkem Husákem, Ninou Divíškovou a Libuší Švormovou,“ připomíná web ČSFD.

Po škole Zdena Hadrbolcová nastoupila do Divadla S. K. Neumanna, dnešního Divadla Pod Palmovkou, pak působila v Divadle Komedie, v Rubínu a od roku 2004 v Divadle Na zábradlí. Vedle toho hrála také s divadelním studiem Továrna a v Divadle v Řeznické.

Herečka se v mládí provdala za svou studentskou lásku, ale později přiznala, že o správnosti svého kroku pochybovala už v den svatby. A manželství nevydrželo. Dlouhá léta pak žila s dokumentaristou Jiřím Průchou, ale nikdy se nevzali.