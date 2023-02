KVÍZ: Režisér Světáků by oslavil 100. narozeniny. Znáte Zdeňka Podskalského?

Narodil se v jihočeských Malenicích a už od mládí toužil hrát divadlo. To mu bohužel znemožnila tréma, a tak se rozhodl, že na to půjde z druhé strany, a po vysokoškolských studiích začal pracovat jako režisér. Brzy uplatnil i svůj scenáristický talent a nakonec se prosadil i jako herec, když si třeba v Menzelových Postřižinách zahrál faráře. Je podepsán pod legendárními filmy, z nichž nejznámější jsou asi Světáci, Noc na Karlštejně nebo Drahé tety a já. Režíroval například i televizní silvestry a pořad Možná přijde i kouzelník. 18. února 2023 by bylo Zdeňkovi Podskalskému 100 let.

Zdeněk Podskalský | Foto: Profimedia