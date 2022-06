Osud Jurského parku se završil. A bylo na čase. Tvůrci recyklují známé pasáže

Je ovšem třeba dodat, že distributor nasadil výpravný rodinný snímek do dvojnásobného počtu kin. Jurský svět navíc vděčí za zájem právě leteckým stihačům z Top Gunu, kteří protrhli skomírající čísla návštěvnosti a poprvé po pandemii přitáhli do kinosálů masy diváků známé z let před epidemií.

Stejná situace je i ve světových kinech - Jurský svět utržil za první víkend 145 milionů dolarů, což je o sto milionů více než Top Gun. Uvidíme, zda svůj náskok dinosauři v dalších týdnech udrží.

Boduje i nekorektní komedie

Za filmem Top Gun: Maverick, který má u nás po třech týdnech promítání na kontě téměř 273 tisíc diváků, si třetí víkendovou příčku vybojovali čeští Tři Tygři ve filmu: Jackpot. Nekorektní komedii Emila Křižky s Albertem Čubou a Štěpánem Kozubem vyhledalo v tomto období téměř deset tisíc diváků.

Nosí berušky štěstí? Brad Pitt v nové akční komedii Bullet Train zná odpověď

Potěšující je, že v celkové návštěvnosti (ČR Top 20) se podle Unie filmových distributorů drží na prvních třech místech domácí filmy. Nejlépe si zatím vedou fotbalový Vyšehrad: Fylm, který už pokořil hranici půl milionů diváků, za ním je Zátopek s 435 tisíci diváky a jako třetí pohádka Tajemství staré bambitky. Pětici uzavírají Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (355 tisíc) a Ježek Sonic 2 (323 tisíc).

Před letními prázdninami se o přízeň diváků ještě utkají oblíbený animovaný hrdina Rakeťák, Mimoni 2, Prezidentka s Annou Geislerovou a hudební velkofilm Baze Luhrmanna o slavném rokenrolovém zpěvákovi Elvis.