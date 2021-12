Akci Greenfliming v praxi můžete sledovat online na nově vznikající platformě Greenfilming.cz. Proběhne od 10 do 13 hodin.

Téma udržitelnosti čím dál více rezonuje v Evropě i ve světě a dotýká se i audiovizuálního průmyslu. Při natáčení filmů či seriálů je potřeba velké množství energie zahrnující intenzivní cestování, svícení na place a další činnosti spojené se spotřebou energií. Nedávná britská studie říká, že při dodržování ekologických zásad během natáčení jednoho celovečerního filmu lze ušetřit uhlíkovou stopu odpovídající objemu roční stopy deseti běžných domácností.

„Ve výzvách na podporu výroby filmů jsme nedávno zavedli povinnou rubriku, kde se producenti mohou vyjádřit, zda a jakým způsobem budou aplikovat postupy udržitelného natáčení. Je to jedna z věcí, ke které přihlížíme, když na radě o daném filmu debatujeme. Doufáme, že producenti sami zváží potřebu změn,“ říká Helena Bendová, předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie.

Zahraniční produkce tyto postupy už znají, při natáčení bývá tzv. zelený koordinátor, který je k dispozici členům štábu jako konzultant pro udržitelné natáčení. V České republice jsou pravidla zeleného natáčení v kompetenci producentů. Řídili se jimi například tvůrci filmu Michala Nohejla Okupace. „Přestože byl náš film nízkorozpočtový, zaváděli jsme opatření, která produkci nic nestála," potvrzuje producentka snímku Julie Žáčková.

"Standardem bylo používání vlastních lahví na vodu, lokálnost při výběrů dodavatelů cateringu, třídil se odpad nebo tzv. carpooling - svoz lidí jedním autem. Dobová stavební úprava reálného baru v kulturním domě v Novém Strašecí se místním provozovatelům zalíbila natolik, že se ji rozhodli v interiéru ponechat do dalších let a my jsme se tak vyhnuli její likvidaci. Do budoucna se chci zabývat recyklací filmových kulis a kostýmů.“