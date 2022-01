Na sociálních sítích a v médiích se vzápětí vzdemula obrovská vlna kondolencí a vzpomínek na mladého talentovaného herce, jehož život vyhasl až příliš brzy.

„Gaspard patřil k nové generaci herců, kteří tvořili současnou i budoucí francouzskou kinematografii. Byl skvělý a talentovaný, budeme na něj vždy vzpomínat“ řekl ředitel festivalu v Cannes Thierry Fremaux pro Variety.

Obrovský smutek neskrývala ani mluvčí americké streamovací služby Disney+, pro kterou Ulliel nedávno dotočil marvelovský seriál Moon Knight s Oscarem Isaacem a Ethanem Hawkem v hlavních rolích. „Jsme hluboce zarmouceni, je to pro nás obrovská tragédie. Gaspard Ulliel byl náš kolega, ale hlavně přítel. Naše myšlenky jsou v tuto chvíli hlavně s jeho rodinou,“ řekla mluvčí.

Série Moon Knight bude mít premiéru v březnu. Bude tak poslední dochovanou vzpomínkou na hercův obrovský talent.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU