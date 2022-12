Zemřel český herec Ladislav Trojan. Bylo mu 90 let

ČTK

Ve věku 90 let dnes nad ránem zemřel herec Ladislav Trojan. Na facebooku to dnes oznámili synové - režisér a producent Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan. Ladislav Trojan se do povědomí televizních diváků zapsal například rolí v seriálu Tři chlapi v chalupě.

Herec Ladislav Trojan (na snímku z 3. srpna 2020). | Foto: ČTK