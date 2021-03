Zemřel režisér Bernard Tavernier. Natáčel s Philippem Noiretem a Romy Schneider

Soudce a vrah, Kolem půlnoci, Smrt v přímém přenosu. To jsou filmy, kterými se proslavil Bertrand Tavernier. Včera francouzský režisér zemřel, bylo mu 79 let. Oznámila to jeho rodina na sociálních sítích i Institut Lumiére.

Bernard Tavernier | Foto: Archiv Deníku