Herečka Hana Brejchová byla plavovláska, jež si zkazila kariéru

Plavovlásku ze Zruče z Formanova filmu už ničím dalším nepřekonala. Do hořké komedie Lásky jedné plavovlásky se ovšem Hana Brejchová otiskla navždy. Díky svému naturelu, ale hlavně díky Miloši Formanovi, který si ji do titulní role vybral. Byla tehdy i jeho švagrovou. Před několika dny herečka zemřela. Bylo jí 77 let.

Hana Brejchová v civilu | Foto: Profimedia