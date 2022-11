Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Příběh osmiletého Vaška ztvárněného Tomášem Holým, který mamince nabízí potenciální tatínky podle svých představ, se na obrazovce poprvé objevil v roce 1977. O rok později bylo natočeno jeho volné pokračování.